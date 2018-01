Cukrové wellnes zlepší nielen sex: Zbavte sa chĺpkov na tvári sladkou depiláciou

Po sviatkoch možno aj vy máte doma zásoby cukru. Plus odhodlanie nezjesť ho, lebo začínate diétou.

Poradíme vám cestu, ako ho minúť bez rizika, že priberiete. Namiesto koláčov si z neho pripravte čistiacu masku, balzam na pery, peeling či depilačný prípravok.

Na zjedenie

Áno, presne taká budete vďaka cukrovej bio kozmetike. Najmä keď si pripravíte sladký balzam na ústa.

Zmiešajte lyžičku kokosového oleja, lyžičku medu a dve lyžičky jemného kryštálového cukru. Zmes dajte do peknej nádobky a pred rande si jemne premasírujte pery.

Hebká pre dotyky

Cukor však dokáže oveľa viac. Čo najhrubší kryštálový cukor zmiešajte s kokosovým olejom a nahrubo mletou kávou na pastu a vydrhnite si pred sprchou stehná, ramená, brucho. Časom sa zbavíte celulitídy, alebo aspoň zmiernite, a budete mať krásne jemnú pokožku. Navyše vám kofeín dodá energiu. Masáž si preto radšej robte ráno než pred spaním. Alebo večer, ak sa však nechystáte v spálni len spať… Sladká chuť vašej kože okúzli každého milenca.

Čistič pre trpezlivé

Cukor však môžete použiť aj na úkony, ktoré majú zostať mužskému oku utajená. Napríklad, keď zmiešate 2 PL hnedého cukru so 4 PL citrónovej šťavy, dostanete prípravok, ktorý odstráni z pleti čierne bodky. Pastu však treba trpezlivo masírovať po tvári, kým sa kryštály celkom nerozpustia, až potom umyť. Efekt sa dostaví pri pravidelnom použití.

Sladká depilácia

Vmiešajte do vaječného bielku malú lyžičku kryštálové cukru , plus trochu múky a masou s natrite na tvári miesta, kde rastú nežiadúce chĺpky. Nechajte dvadsať minút pôsobiť, potom umyte. Na to, aby chĺpky celkom zmizli, treba procedúru aspoň štyri razy zopakovať.

