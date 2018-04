Ďalšia celebrita, ktorá priznala kozmetický zákrok! TÁTO známa kráska má za sebou lifting tváre

Každá žena chce úspešne zvádzať boj so starnutím. Netreba však zabúdať na to, že prevencia je základ. To si asi povedala aj Lucia Mokráňová, ktorá síce ešte zďaleka nemá hlboké vrásky, no prvé náznaky pribúdajúceho veku sa už nájdu aj u nej. Ide síce skôr o mimické vrásky, no aj tie možno jemne skorigovať. „Nie som zástanca botoxu a nemám ani napichané pery. Okrem zväčšenia poprsia som nepodstúpila nič. Tým, že mám rada slnko, potrebujem vyživiť a osviežiť pleť,“ vysvetlila nám Lucia, prečo sa rozhodla prekonať strach z ihiel a odhodlala sa podstúpiť omladzujúci zákrok.

Krajšia bez skalpela

Na klinike krásy si ju do parády zobrala MUDr. Denisa Dostálová. Po konzultácii usúdila, že pre Luciu bude vhodná metóda liftingu tváre pomocou aplikácie kyseliny hyalurónovej. Tá pleť jemne natiahne a vyplní. Ako to prebieha? „Kyselina sa klientom vpichuje temporálne – čiže do oblasti spánkov. Je to metóda, ktorú overil taliansky profesor Ezio Costa a veľmi sa osvedčuje aj pri mladých ženách, ktoré nepotrebujú väčšie zákroky. Vpichuje sa to pomerne hlboko do spánkov a je to veľmi rýchly a takmer bezbolestný zákrok,“ priblížila nám pani doktorka. Majiteľka kliniky Michaela Rujáková doplnila, že pri Lucii chceli dosiahnuť jemné podvihnutie líc, čím sa zmiernila aj jej nosovo-ústna ryha. „Pri starších ženách sa zdvihnú aj kútiky úst,“ vymenúva výhody temporálneho liftingu tváre Michaela s tým, že kyselina hyalurónová je pre telo prirodzená, čiže vedľajšieho efektu sa netreba báť.

Temporálny lifting

Vpichy do spánkov nebolia, oblasť sa umŕtvi lidokaínom v spreji, ktorý účinkuje za pár sekúnd.

Pri vpichovaní kyseliny sa pociťujú jemné tlaky.

Výsledok po aplikácii kyseliny hyalurónovej do spánkov sa dostaví hneď a oblasť líc vám okamžite začne jemne ťahať nahor.

Po stopách ihly vám môžu zostať jemné modrinky a oblasť bude pár dní citlivejšia.

Zákrok je vhodný pre ženy približne od 25 rokov, no všetko závisí od genetiky.

Cena zákroku sa pohybuje okolo 200 eur a liftingový efekt vydrží približne 6 – 9 mesiacov.

