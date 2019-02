Do mrazov sú vhodné celkom iné parfumy než na teplé dni. Poradíme vám, podľa čoho si vybrať

Možno sa to stalo aj vám, najmä ak máte obľúbenú ľahkú ovocnú či citrusovú voňavku. A teraz zrazu máte pocit, že akosi prestala voňať. Bohužiaľ, naozaj sa nemýlite. Nie že by sa parfum pokazil. Na studenej pokožke, navyše zahalenej vrstvami oblečenia, však decentné slabé vône nemajú šancu, rovnako ako toaletné vody či kolínske. V zime sa netreba báť a nosiť výrazné korenisté vône. A vždy parfum či aspoň parfumovú vodu.

To pravé korenené

Do mrazov vyberajte parfumy, v ktorých je vanilka, čokoláda, káva, exotické ovocie a, samozrejme, koreniny a dreviny. Citrusy nechajte na leto. Nový parfum si vyberajte radšej doobeda než popoludní, keď je už nos trochu unavený. A nikdy si nedávajte viac než štyri vône. Keď natrafíte na ten pravý, buďte odvážne. Hoci je zimný parfum výrazný, nebojte sa dať si ho oveľa viac než v horúcich dňoch. Teplé vrstvy oblečenia ho pohltia, a keď vymrznutá vojdete do vykúrenej miestnosti, bude z vás doslova sálať nádherná vôňa. Voňavku v zime aplikujte za uši, všade tam, kde pulzuje krv, no aj do lemov kapucní, na šály, šatky, svetre, kožuchy. Nemusíte sa báť, že zanechá škvrny.

Voňavé novinky

Ak sa nechcete vrátiť k svojmu overenému zimnému parfumy, vyskúšajte tohtoročné voňavé noviny. Na začiatok roka pripravil novú vôňu napríklad Cartier. Ide o výrazne sladkú kvetinovú vôňu, ktorej dominuje zmyselný hyacint a ylang-ylang. Závan fialky je však signálom, že sa už- -už nevieme dočkať jari. Naopak, novinka od Burberry sa zdá na prvý nádych ovocná. Je to však klam. V teple sa rozvonia do krásneho koreneného odoru, kde zacítite pižmo, jantár a sladký jazmín. Do tretice Maisom Margiela. Táto vôňa stavia na vanilke. Napriek tomu nie je sladká, lebo je skombinovaná so šafranom. Nikdy nič nepokazíte ani so Chanel 5. Tu je však obmena vo flakóne, na zimu prišiel módny dom s červeným sklom. Nuž a na záver Dolce a Gabbana. Ponúkajú voňavú zmes praženej kávy, pačuli a bergamotu s kvapkou vône fialových kvetov. Len si ju nastriekať a zababušiť sa do deky pred kozub. Je na vás, či s kávou alebo s whisky...

Na toto sa pýtajte

Keď si neviete vybrať, spýtajte sa predavačky, čo parfum obsahuje. Zo zimných prísad do parfumov sú najpopulárnejšie vanilka, škorica, med, pomaranč, dreviny, ambra, pižmo, exotické kvety a koreniny. Vôňa by mala byť sladká a korenistá, na svieže vône teraz zabudnite.