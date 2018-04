Fámy o chĺpkoch: TOTO musíte rozhodne vedieť!

Zdá sa, že leto je ešte ďaleko, ale viete, ako čas letí… Je lepšie myslieť naň už teraz. Hlavne čo sa týka hladkých nôh, ktoré budeme už čoskoro vystavovať slnečným lúčom. Lenže, ktorá forma odstraňovania chĺpkov je tá naj? Možností je veľa, stačí si len zvoliť tú, ktorá vám vyhovuje najviac.

Toto ste vedeli?

Strašila vás kamarátka, že ak si budete holiť chĺpky žiletkou, začnú vám rásť tmavšie a hustejšie? Odpoveď je jasná, nie! „Sú to len fámy. Automaticky, keď chlp oholíme žiletkou, vyrastať nám bude hrubšou, tmavšou časťou, ktorá navodzuje dojem ,hustejšieho‘ porastu. Je to však len očný klam, lebo chĺpky sa holením nezosilňujú. Len sa odseknú. Keď ich vytrhneme s koreňom, rastú akoby ,od začiatku‘ a na povrch kože sa dostáva tá najtenšia časť chĺpka. Preto si myslíte, že rastú svetlejšie a tenšie,“ vysvetlila nám kozmetička. Samozrejme, chlp sa môže pravidelným vytrhávaním s koreňom oslabiť, no žiadny extrémny zázrak nečakajte.

Krátky proces s obočím

To isté nám odborníčka potvrdila aj pri strihaní obočia – samozrejme, platí to pre dámy, ktoré ho majú husté. „Pri skracovaní obočia tiež chlp zastrihneme kdesi v polovici a zostane ostrejší, akoby sme ho nechali vyrastať prirodzene od koreňa. Vtedy je logicky na konci jemnejší ako ten odstrihnutý. Tiež je to len povera, že vám po zastrihnutí bude obočie rásť, akoby ste ho ,polievali‘. Nič to s tým nemá spoločné a je to bežný estetický úkon,“ dozvedeli sme sa.

Mínusy a plusy pre chĺpky

-Pri holení žiletkou sa na povrchu kože objavujú chĺpky rýchlejšie a holenie musíte opakovať každý druhý deň.

-Pri holení žiletkou sa môžete porezať.

-S epilátorom sem- -tam nejaký chĺpok vynecháte.

-Depilácia voskom jemne bolí či štípe.

+Čerstvo oholené nohy žiletkou sú hladké ako zamat.

+ Epilátor vytrhne chĺpky s koreňom a na povrch kože sa dostanú do dvoch týždňov.

+Po aplikácii vosku sú nohy hladké.

Vieme, čo robí v sprche otužilá Erika Barkolová. TOTO by ste od nej rozhodne nečakali!

Manželka Vila Rozborila Sandra: Je posadnutá čistotou. Neuveríte čo robí trikrát denne!

Niečo pre pánov: TÁTO kuriozita vás zaskočí, no zároveň aj rozosmeje!