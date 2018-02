FOTO: Šatami odpudzuje chlapov. Napriek tomu patrí k najvplyvnejším ženám vo svete módy

Začínala ako blogerka, dnes zamestnáva tím šestnástich ľudí a ešte pred tridsiatkou sa stala jednou z najvplyvnejších žien vo svete módy. „Kedysi som dúfala, že blog mi po skončení vysokej školy pomôže nájsť prácu v žurnalistike. Ale osud to zariadil inak,“ priznala sa Leandra Medine (29) magazínu Fashionista.

Ukázalo sa, že si robí srandu nielen zo seba. Foto: instagram_leandra_medine

Pridala humor

Úspech hneď od začiatku zožala príbehmi z Paríža a New Yorku, kde s iróniou opisovala módu, ktorú miluje, no muži ju na ženách neznášajú. Trebárs turecké nohavice, saká so širokými ramenami, trápne blúzky, okuliare so srdiečkami. Nazvala sa Odpudzovačka chlapov a k svojim textom pridala opisy situácií, ktoré muži nenávidia. Trebárs boj s domácou depiláciou, či problémy s menštruáciou...

Svojim odevom bojovala za záujmy žien, ktoré nechcú podľahnúť diktátu módy. Foto: instagram_leandra_medine

Zradila čitateľky

Pre množstvo žien sa Leandra Medine stala hrdinkou. Tvrdila, že sebavedomá a úspešná žena chlapa nepotrebuje a vie sa o seba postarať aj sama! Zrazu o nej písali svetové magazíny, robila recenzie najväčším módnym domom, objavili ju inzerenti a jej pôvodne malý blog sa premenil na ohromný biznis. Zázrak však netrval večne. Keď sa prevalilo, že po jej boku stojí už od strednej školy úspešný finančník, stratila množstvo obdivovateliek. Nie len preto, že ho tajila. Kvôli tomu, že jej muž je na fotografiách vždy oblečený ako zo žurnálu...

