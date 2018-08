FOTO: Moderátorka Alena Stačiaková dostala TÚTO čudnú vec od kolegu Bruna Cibereja!

Kúpa nového bytu bola pre Alenu Stračiakovú (28) príležitosť, ako si doň zakomponovať všetko, po čom tajne túžila. Keďže nepatrí medzi nízke ženy, poličky v kúpeľni sú prispôsobené na jej a manželovu výšku. Svoj ženský svet má však blondínka v spálni, kde si vysnívala kozmetický stolík, pri ktorom sa denne skrášľuje. „Nepresedím však za ním celý deň. Stačí mi približne dvadsať minút,“ smeje sa Alena, ktorá si nevie vynachváliť, že ak má službu v Ranných novinách, tak do práce ide nenalíčená. O všetko sa za ňu postarajú maskérky.

Vychytávka od Bruna

Moderátorka miluje dlhé kúpele, kde dokáže maximálne zrelaxovať. Vo vani vykonáva ešte jednu činnosť, odlíčenie. „Na to nikdy nezabúdam. Vyhovuje mi gél určený na tvár a po dôkladnom vyčistení pleti si nanášam krém od Institut Esthederm. Ráno od nich zase používam sérum, pretože nemám rada pocit mastnej pleti,“ vysvetľuje nám Alena, ktorá chodí na kozmetické ošetrenia pravidelne raz do mesiaca.

Aj doma má však jednu vychytávku: „Tohto bieleho pomocníka som dostala od kolegu Bruna Cibereja. Keď bol na dovolenke, nechcel mi nosiť magnetky, tak mi doniesol prístroj na masírovanie tváre a krku. Guľôčky na konci sa pohybujú, masírujú tvár a krk, čím pokožku prekrvia a vypínajú. Síce to vyzerá zvláštne, no je to veľmi príjemné. No a krém v krásnej zelenej tube som zase dostala z Kórey ako darček od kolegu Doda Kuriľáka.“

Vyleštená

Svojim vlasom blondínka venuje zvýšenú starostlivosť a roky je verná jednej kaderníčke. Navštevuje ju tri až štyrikrát do roka, no zvyšná starostlivosť je už na nej. „Používam vlasovú kozmetiku Milk Shake, ich šampóny sú naozaj na nezaplatenie. Fialový je na neutralizovanie žltých odtieňov blond farby, kamilkový je špeciálne pre blondínky a zelený pepermintový je paráda na leto,“ odporúča. A má Alena aj nejaký rituál, ktorý je pre ňu charakteristický? „Rada sa celá nakrémujem, aj keď nepatrím medzi ženy so suchou pokožkou. Môj manžel sa vždy na mne smeje, že jeden krém mám na telo, potom na nohy a keďže mi v lete opúchajú, tak mám jeden aj na chodidlá. Keď si potom ľahnem do postele taká vykrémovaná a lesklá, tak je to celkom vtipné.“