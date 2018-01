FOTO: Myslia si, že je synova milenka. Našla TÁTO žena tajomstvo večnej mladosti?

Má päťdesiat rokov, no zdá sa akoby sa jej vek nedotkol. Vyzerá totiž ako mladučká modelka. Keď ide so svojim dvadsaťdva ročným synom po ulici, cudzí ľudia sa domnievajú, že je jeho frajerka. „Už keď som mal šestnásť rokov, ľudia si mysleli, že spolu chodíme. Doslova mi to zničilo milostný život,“ žartuje Xie Yixuan pre Daily Mail.

Musíš sa zapotiť

„Keď sa neznámi dopočujú môj skutočný vek, vyzvedajú, čo pred nimi tajím. A či som dokonca nenašla tajomstvo večnej mladosti,“ usmieva sa na syna Liu. A pritom je to vraj také jednoduché. Kto chce dobre vyzerať aj v päťdesiatke, musí pravidelne cvičiť. „Ale nie klebetiť nad činkami, treba sa pri ňom poriadne zapotiť,“ vystríha Liu, ktorá sa Ázii stala hviezdou sociálnych sietí.

Nepoužíva kozmetiku

„Mama bola vždy príťažlivá, v škole ju považovali na najkrajšie dievča. Teraz veľa pláva v jazere a denne tridsať rokov športuje. Nemá jedinú vrásku, takmer nepoužíva kozmetiku,“ hovorí o nej syn Xie. Liu Yelin chce ostať krásnou aj keď bude mať osemdesiat rokov. Nie kvôli okoliu, ani synovi, kvôli sebe. Pozrite sa do fotogalérie ako sa jej to darí...