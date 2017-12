FOTO: Snoubordistka Baša Števulová sa o šminky delí so synom! Takto to vyzerá v jej kúpeľni

Sympatická snoubordistka, a aktuálne mama na plný úväzok, strávila väčšinu času v prírode. Preto aj vo výbere kozmetiky myslí naturálne a ak môže, vyhýba sa parabénom a iným látkam, ktoré telo nepotrebuje. K prírodnej kozmetike naplno „pričuchla“ počas tehotenstva, keď sa krémovala len detskými prípravkami a olejmi. „Testovala som najprv na sebe, čo bude používať náš Tobiáš. Maximálne spokojná som s kozmetikou pre deti Sophie la Girafe Baby, ktorú aktuálne používam na tvár a telo,“ pochvaľuje si Baša Števulová (30).

Investuje do pleti

Keďže Baša trávila väčšinu času na snehu, dáva si záležať na pleti, ktorú má suchú a zima ju namáha. „Veľa sa krémujem a používam naozaj kvalitné prípravky. Mám predsa tridsať rokov a som si vedomá toho, že sa treba o seba starať zvonka aj zvnútra. Keď mám pocit veľmi suchej tváre, vždy mi pomôže sérum od Kiehl’s s glycerínom, ktorý na seba viaže vodu. Neviem si vynachváliť ani rozjasňujúcu masku a nočnú masku na tvár. Večer si ju nanesiem a po pár minútach len zlúpnem, tvár sa po nej neumýva. Čiže účinkuje po celú noc,“ odporúča snoubordistka svoje tromfy v cenovej relácii okolo tridsať eur. „Som zástanca toho, že treba radšej investovať do jednej kvalitnej veci ako do štyroch lacnejších. Na pleti potom vidno, kto sa o ňu ako stará a čo používa, “ vysvetľuje, prečo investície do kozmetiky nepovažuje za vyhodené peniaze.

Pozrite si našu galériu, kto chodí jednej z našich najlepších snoubordistiek kradnúť šminky!