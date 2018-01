FOTO: Učešte sa pod čiapku - s týmito účesmi budete zvodná aj s pokrývkou hlavy!

Potrebujete si chrániť hlavu pred mrazom, no stále chcete vyzerať žensky a príťažlivo? Vizážistka Blanka Blanárová, ktorej rukami prechádzajú hviezdy nášho šoubiznisu, si pre vás pripravila tipy na efektné účesy k čiapke či k zimnej čelenke. „Najlepšie je pred každou úpravou vlasov natočiť, potom máme väčší objem a najmä účes lepšie drží,“ odporúča.

Gule k baretke

Veľmi „in“ sú momentálne baretky so šiltom, akoby policajné čiapky. Tento účes je vhodný pre dlhé vlasy. Spustite ich na krk, po stranách urobte dva pramene, prevlečte ich cez gumičku do polovice a zvyšok obtočte okolo gumičky a prichyťte sponkami pod čiapku. Je to efektné a mladistvé.

Rybí chvost ku klobúku

Ak chcete vyzerať ako dáma, spravte si ku klobúku rybí chvost nabok. Vlasy rozdeľte do dvoch prameňov. Zozadu prevliekajte dopredu tenučké pramienky a prepletajte nie trojito, ale iba dvojito. Aby spodok vlasov od gumičky nadol len tak nevisel, chvost ukončite tak, že ho prevlečiete cez gumičku do polovice a vytvoríte „fontánku“.

Vrkoč k čiapke

Aj na svahu môžete vyzerať skvele. Aby ste pod zimnou čiapkou nemali vlasy len jednoducho rozpustené alebo zapletené do klasického vrkoča, rozdeľte vlasy na dva pramene, ktoré obtočíte okolo seba a zopnete do gumičky. Na záver povytiahnitee prstami pre objemnejší look.

Drdol k čelenke

Ležérny drdol, ktorý ozvláštnite vrkočom, si vytvoríte tak, že vlasy natupírujete, prevlečiete cez gumičku do polovice a zvyšnú polovicu zapletiete do vrkoča. Ten obtočíte okolo prvej polovice drdola, zapnete sponkami a prstami roztiahnete vrkoč , aby nebolo vidno chvost , ale vznikol ležérny dojem.

