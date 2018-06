FOTO: Zabodovala bielym frakom alebo odhalenými PRSIAMI?!

To, že biele saká sú horúcim módnym trendom mimoriadne obľúbeným aj medzi svetovými celebritami zvučných mien, evidentne zaregistrovala internetová hviezdička Gigi Gorgeous. Na viedenský 25. ročník podujatia Lifeball sa nahodila do bieleho fraku a nohavíc s vyvýšeným pásom. Vyzývavý look podčiarkla táto transgenderka cylindrom doplneným závojom. Bielej nádhere dominoval krvavočervený rúž a zaklincovala to nahým poprsím!

Chcete na párty zažiariť? Stavte na TENTO kúsok a zaručene upútate!

Popísané outfity: Vyberte si vtipné či výstižné nápisy a budete štýlová!

Získajte si pozornosť netradičným výstrihom, nosia ho aj celebrity!

Buďte štýlová ako celebrity a oblečte si kvetované maxišaty!