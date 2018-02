Fungujú feromónové parfumy na opačné pohlavie? Prečítajte si názor sexuológov

Parfumy s feromónmi sľubujú nielen príťažlivú a dlhotrvajúcu vôňu, ale aj bonus. Stopercentne vraj pritiahnu pozornosť opačného pohlavia a zvyšujú sebavedomie. Pôsobia aj uvoľňujúco, odbúravajú zábrany a stimulujú centrum sexuálnej rozkoše, vďaka čomu zlepšujú sexuálny zážitok.

Feromónové vône sú dámske aj pánske. Mužom sľubujú, že stačí pár kvapiek a dotyčný uloví akúkoľvek ženu, na ktorú len pomyslí.

Na predaj sú parfumy obohatené o receptúry tradičnej čínskej medicíny alebo koncentrované feromónové esencie, ktoré sa môžu pridávať do vlastného obľúbeného parfumu. Ten dodá vôňu a feromóny afrodiziakálne účinky. Sú vraj také silné, že dokážu meniť správanie ľudí. Takéto vychytávky však v parfumérii nedostanete, najčastejšie ich majú v ponuke sexshopy alebo internet, kde ich ponúkajú ako diskrétny tovar.

Feromónové vône sa dajú kúpiť aj za babku, okolo desať eur. Vypovedá to o ich kvalite? Asi áno, lebo sexuológovia sa nad nimi usmievajú. Rozhodne to medzi ľuďmi nefunguje tak ako medzi motýľmi, že stačí zaboriť nos do partnerovej navoňanej hrude a samička pred ním hneď roztúžene roztvorí náruč. Môže však fungovať to, že voňavka zvýši sebavedomie. A sebavedomý človek je automaticky atraktívnejší. Pre nesmelých jedincov teda môže byť parfum s feromónmi aj podľa lekárov. Majú však aj ďalšiu radu.

Eroticky môže pôsobiť akýkoľvek parfum, ak vášmu milencovi zavonia. Vôňa je veľký erotický stimul. No ak chcete staviť na istotu, skúste pátrať v minulosti a spomeňte si na vôňu, s ktorou sa vám spája nejaký silný erotický zážitok. Na prvú vášnivú lásku, na erotický úlet na dovolenke, na čas, keď ste boli doslova poblúznení láskou. Človek má totiž veľmi silnú čuchovú pamäť. Stačí slabý závan známej vône a vráti ho do minulosti. Takže ak muž či žena zacítia parfum, ktorý sa im spája s erotickým zážitkom, okamžite sa dostaví silné vzrušenie. Tento fígeľ sa dá využiť napríklad v prípade, keď jeden z dvojice stráca záujem o sex. Samozrejme, treba vedieť, aký parfum jeho bývalá láska používala. Ak teda momentálne máte partnera, z ktorého sa vám krúti hlava, nezabudnite sa ho opýtať, čím vonia. Raz sa vám to môže hodiť…



