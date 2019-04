Gizka Oňová v súboji s mladučkou sokyňou! Ako to dopadlo?

Hudba a temperament koluje v žilách sedemdesiatročnej Gizky Oňovej už od narodenia, no minimálne rovnako známa je aj vďaka svojmu kulinárskemu umeniu. A práve kuchárske schopnosti preveril Teleráno Cooking Battle, ktorého sa Gizka v pred pár dňami zúčastnila. Neuhádnete, koho vyzvala na súboj!

Svokra versus influencerka

Tento battle možno nazvať aj súbojom generácií, nakoľko Gizka na férový kuchársky boj vyzvala známu influencerku Tatianu Židekovú. Táňa pricestovala až zo Žiliny a prizvala si na pomoc aj svoju kamarátku a trénerku Simonu Kozerawski. Obe mladé, krásne a talentované dámy sa rozhodli Slovákom ukázať, že aj na Veľkú noc si môžeme pomaškrtiť zdravo a chutne. Gizka zvolila tradičný strúhaný koláč, ktorého hlavnou prísadou boli ochutené tvarohy. Použitie tejto dobroty bolo jedinou podmienkou súboja, takže ochutený tvaroh obsahovali aj banánovo-čokoládové muffiny, ktoré pripravili Táňa si Simonou. „Stretávam sa často s tým, že ľudia jedia príliš málo bielkovín, a práve tvaroh je nenahraditeľný zdroj bielkoviny a veľmi vyhľadávaný,“ povedala na margo povinnej zložky receptov Simona. Ako však rozhodnúť, ktorý koláč je lepší? Našťastie, do Telerána zavítala aj speváčka Dominika Mirgová, ktorá nabrala odvahu rozhodnúť. „Je to stopercentná remíza,“ povedala Dominika s plnými ústami. Ako tento verdikt prijala neomylná Gizka, ktorá sa vie v kuchyni zvŕtať naozaj poriadne? „Absolútne od začiatku obdivujem obe dievčatá, robia to so šarmom, moderne a ja fandím mladej generácii. No a sem tam, keď príde svokra na návštevu, tak jej urobte starú klasiku,“ dodala na záver, čím všetkých rozosmiala.

Upečte si túto maškrtu aj vy

Potrebujeme: 400 gramov hladkej múky, 150 gramov práškového cukru, 250 gramov masla, 1 kypriaci prášok, 1 žĺtok, 4 lyžice kakaa, 700 gramov tvarohu, 150 gramov práškového cukru, 1 vanilkový cukor, 3 žĺtky, 4 bielky

Postup: Najprv si vymiesime cesto. Spojíme si v jednej miske múku, cukor, maslo, kypriaci prášok, žĺtok a kakao. Vypracujeme hutné a pevnejšie cesto, ktoré rozdelíme na polovice, obalíme do potravinárskej fólie a dáme aspoň na polhodinu do chladničky. Medzitým si pripravíme tvarohovú plnku, najlepšie je použiť hrudkový tvaroh. Vymiešame si tvaroh, cukor, žĺtka a vanilkový cukor. Pre chuť môžeme pridať aj trochu citrónovej kôry. Mimo plnku si z bielkov ušľaháme pevný sneh, ktorý k tvarohu primiešame. Plnka tak bude vláčna. Plech vyložíme papierom na pečenie, alebo vymastíme troškou masla. Polovicu cesta nastrúhame na spodok. Na cesto navrstvíme tvarohovú plnku a na plnku opäť nastrúhame druhú polovicu cesta. Celý koláč pečieme 30 minút vo vyhriatej rúre na 180 stupňov Celzia.

