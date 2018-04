Herečka Broňa Kováčiková: TOTO by ste od nej rozhodne nečakali!

Kučeravá červenovláska netrávi pred zrkadlom dlhé hodiny, no starostlivosť o seba vôbec nezanedbáva. Práve naopak. „Mám veľmi suchú pleť, čo vnímam ako svoj dlhodobý problém. Veľmi veľa sa preto krémujem a pravidelne svojmu telu doprajem aj pílingy. Cielene si premasťujem pleť a v tomto smere mi najviac pomáha kozmetika od Biodermy, ktorou sa aj odličujem,“ prezradila svoje zlepšováky. Zaneprázdnená Broňa z časového hľadiska uprednostňuje rýchle sprchovanie, no keď má čas, miluje aj kúpeľ s penou či olejmi.

Naturálna

Mladú herečku môžete v uliciach stretnúť dokonale nalíčenú, no stáva sa aj to, že týmto ženským zlepšovákom dá hocikedy stopku. „Je to pre mňa úplne bežné, že sa nenalíčim a paradoxne sa svojmu okoliu a aj priateľovi páčim úplne prirodzená,“ konštatuje. Všetko okolo svojho výzoru rieši pocitovo a hlavne podľa nálady. To isté u nej platí aj v móde. No keď sa predsa len nalíči, prispôsobuje mejkap svojim výrazným ryšavým vlasom? „Konzultovala som to s maskérkou a podľa jej odporučenia mám používať výrazné odtiene rúžu, ktoré si vzhľadom na svoj vek môžem dovoliť. Nemám sa toho báť!“

Neposlušné vlasy

Bronina koruna krásy si vyžaduje viac starostlivosti. Keďže sú jej vlasy kučeravé, sú aj suchšie ako ktorékoľvek iné. Priznáva preto, že používa „kilá“ kondicionéru, masiek a olejov. „Kučeravé ženy to poznajú – pre nás je najlepšie vlasy nesušiť fénom, ale nechať ich voľne vyschnúť. Niekedy to však inak nejde, lenže potom ich zaťažím a je to pre ne to najhoršie,“ uvedomuje si herečka.

