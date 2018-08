Leto je stále v plnom prúde, stavte na tieto štýlové outfity!

A čo si na tieto chvíle obliecť?

Štýlová ochrana

Aby vás nezaskočila náhla letná búrka z veľkých horúčav, majte poruke pršiplášť. Dnes už nie je núdza o štýlové kúsky. Priehľadný materiál dá vyniknúť sexi topu a váš sexepíl neutrpí ani pod zvyčajne nevábnou ochranou proti dažďu.

Veselo

Kedy nosiť farby, ak nie v lete? Pestrofarebný outfit vám spríjemní pracovný deň, ale nestratíte sa v ňom ani v dave na festivale či koncerte obľúbenej skupiny.

Na mestskú pláž

Poznáte to – na ležadle chytáte bronz v plavkách, ale ísť sa občerstviť do bufetu nie je vždy vhodné len tak naľahko. Prehoďte si cez seba voľnú košeľu a takto môžete ísť pokojne po pláži aj večer na drink do mesta.

Volánová diva

K letu patria volány, riasenia a bohaté sukne. Nemusíte ukázať výstrih, ani odhaliť nohy v minisukni a aj tak sa stanete bohyňou letnej párty.

