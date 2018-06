MANUÁL na ošetrenie pokožky na krku. Dodržte pár rád a nebudete plakať, že rýchlo starne

"Denne mám na kozmetickom lôžku ženy rôzneho veku a vidím, že o krk a dekolt sa väčšinou vôbec nestarajú tak, ako by si vyžadoval. Pri masáži okamžite na štruktúre pokožky cítim, ktoré časti si natierajú a hydratujú a ktoré doslova trpia podvýživou," hovorí dermatokozmetička Viera Ondríková. Je to zvláštne, veď všetky vieme, že plastickí chirurgovia nevedia urobiť s vráskavou a ovisnutou kožou v týchto partiách veľa. V istom momente vám odporučia krásnu šatku na krk… Na hladkej koži síce šťastie nestojí, ale je príjemné hrdo niesť hlavu, v ktorej to máme upratané, na peknom krku, nie? Rady skúsenej odborníčky, ktorá vyvinula špeciálny rad kozmetiky pre pleť žien žijúcich v našom podnebnom pásme, vám určite padnú vhod.

Tri hlavné zásady znejú:

To, čo doprajete tvári, dajte aj krku a dekoltu.

Neľutujte krém, aj keď je drahší. Je predsa na vašu, nie na cudziu kožu, ktorú nevymeníte ako šaty.

Dodržiavajte pravidelnosť – ošetrujte pleť ráno aj večer. A trpezlivo čakajte na výsledky – dostavia sa asi o tri mesiace.

Ako často používať píling?

Aj krk a dekolt si žiada píling. Drhnúť pokožku každý tretí deň však nie je nutné. Úplne postačí raz do mesiaca. To je tempo, akým sa obnovuje naša pokožka. Ako postupovať? Po sprche, keď je koža naparená, vypílingujte ju stredne jemným pílingom a opláchnite. Ak nemáte rady mechanické dráždenie, môžete využiť enzymatický píling. Viete si ho kúpiť aj v drogérii.

Manuál pre poškodenú a neošetrovanú pokožku

Nemusíte hneď použiť mezoterapiu, pomôžete si aj hydratáciou, vitamínmi a sérami.

Ráno

Umyte kožu vodou, potom tonikom. Naneste na tvár (vrátane viečok), krk a dekolt hyalurónové sérum. Jemne ho vklepte, nerozmazávajte, pretože narušíte a zničíte mikroskopické čiastočky, ktoré majú preniknúť do hlbších vrstiev kože! Sérum môže jemne lepiť, ak je vaša pokožka hladná po tejto látke. Kyselina hyalurónová krásne vystrie pokožku tým, že sa naviaže na vodu a „nabobtná“. Preto potrebujete hydratačný krém alebo hydratačný olej. Jemne vmasírujte smerom od dekoltu hore, na tvári smerom od očí a od sánky nahor. Ak chcete naniesť mejkap, počkajte asi 5 minút, aby netvoril hrčky.

Večer

Vyčistite pleť čistiacim mliekom alebo gélom, potom použite tonikum. Naneste, tak ako ráno, sérum a potom vyživujúci krém.

Manuál pre nezničenú pokožku

Aby ste čo najdlhšie udržali pokožku v dobrej kondícii, treba začať čo najskôr. Ale nikdy nie je neskoro – niektoré dvadsiatničky majú zničenejšiu pokožku krku než päťdesiatničky. Takže aj vo vyššom veku sa dá ešte pribrzdiť čas, ak ste mali to šťastie, že vám doteraz pomáhala genetická výbava.

Ráno

Umyte kožu čistou vodou a potom ju prejdite hydratačným alebo upokojujúcim tonikom, ktoré stabilizuje pH pokožky. Naneste najskôr okolo očí očný krém, potom regeneračný alebo hydratačný krém na tvár, krk a dekolt. Krém vpravujte do pokožky vklepávaním a potom jemným ťahom smerom od pŕs hore. Pokožka sa tak premasíruje a pekne prekrví. Naneste mejkap aj na krk a dekolt do stratena. Ale až po chvíľke, keď sa krém vstrebe, inak sa bude zrážať. V lete dajte prednosť ľahkému hydratačnému mejkapu s UV faktorom. Najlepšie je ho vyskúšať v predajni – je vláčny a vodnatejší, označený ako hydratračný. Ak nepoužívate v lete mejkap, uprednostnite ľahký hydratačný krém s UV faktorom.

Večer

Použite čistiace mlieko alebo gél. Ak odstraňujete mejkap, naneste ho aj viackrát, pričom nechajte pôsobiť asi 3 minúty, aby účinná látka rozpustila nečistoty – mejkap, prach, pele, pot… Zmyte vodou a použite tonikum. Naneste 24-hodinový krém alebo vitamínový regeneračný krém. Naneste ho na všetky plochy rovnomerne! Nezabudnite na bočné časti krku.

TIP ako ušetriť

Ak máte drahší krém na tvár a chcete ním trochu šetriť, naneste si na krk a dekolt iba jemnú vrstvičku a na to ešte ľahký telový olej s hodvábom priadky morušovej, makadamiovým a jojobovým olejom. Ochráni kožu pred vonkajšími vplyvmi, hydratuje a nemusíte sa báť, že sa zamastíte. Ide totiž o olej vo vode, čo je na leto výborná voľba – rýchlo sa vstrebe, nepotíte sa pod ním, nie je parfumovaný a je vhodný aj na očné partie.