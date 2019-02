MÓDNA POLÍCIA: Erika Judínyová si prepchala kabelku, Twiinsky bez nápadu a zase v tom istom

Ktorej to najviac pristalo?

Mirka Luberdová (33)

Ženy aj muži obdivujú jej dlhé štíhle nohy a aj vďaka nim si môže dať na seba takmer všetko. Jej outfity však nikdy nie sú vulgárne. Výstrih decentne zahalila vlasmi a zvyšok je na fantázii obdivovateľa.

Erika Judínyová (48)

Moderátorka siahla po minišatách a teniskách s metalickými prvkami, čo pôsobí mladistvo. Aj sivý kožuch sa jej hodil, no kabelku si mohla menej naplniť.

Dominika Mirgová (27)

Jedna z našich najmilších celebrít prišla v sprievode manžela a sexi outfitom v ničom nezaostávala za kolegyňami. Páni ľutovali, že má pri sebe svojho muža.

Veronika Krúpa Nízlová a Daniela Nízlová (32)

Obtiahnuté čierne kúsky, najlepšie lesklé, bezchybný mejkap a dokonale upravené vlasy – to je najobľúbenejšia vizáž spievajúcich dvojičiek. Vždy sa na ne dobre pozerá, ale chcelo by to občas zmenu.

Tereza Kerndlová (32)

Češka v čiernom overale vyzerala bezchybne. Svoju vyzývavú vizáž ešte podčiarkla odvážnym výstrihom. Od hlavy po päty výborné.

Kveta Horváthová (42)

Žiadny prvý plán a snaha o neadekvátne omladzovanie. Moderátorka stavila na svoj tenký driek, rafinovaný rozparok a zvierací vzor. Vyšlo jej to.