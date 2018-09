Môžu detské parfumy ublížiť? Čo si treba všímať, ak chce vaše dieťa vlastnú voňavku

To, že sa malé dievčatko chce voňavkovať ako jej mamička, je prirodzená vec. Mláďatá opakujú po dospelých a dievčatá sa chcú páčiť. Ich túžba sa dá využiť aj výchovne, na budovanie hygienických návykov. Aby dieťa pochopilo, aké príjemné je byť čistý a voňavý.

Homeopatická vôňa

Na trhu je množstvo voňaviek pre deti, od lacných až po exkluzívne značky. Okrem svojej peňaženky by sa však rodič mal riadiť aj tým, aby bol detský parfum bezpečný, zdravotne bezchybný, neobsahoval alergény. Lebo najmä u rôznych lacných vôní to nie je samozrejmosť. Pozor hlavne na stánkový predaj a internet! Aj kvalitné detské vône však možno kúpiť v rôznej cene. Od tých lacnejších v obchodoch s hračkami až po sofistikované voňavky z parfumérii, ktoré namiešali majstri parfuméri. Nám sa však zapáčil aj nápad jednej vynachádzavej mamičky. Dcérke naplní prázdny flakón od vlastného parfumu vodou a ona sa touto „homeopatickou“ voňavkou, môže striekať podľa potreby. Samozrejme, takto oklamete maximálne prváčku. Čo teda ponúknuť tým starším?

Závan čistoty

Pre najmenšie dievčatká sú vhodné parfumy napríklad od Disneyho, ktoré súvisia s konkrétnou rozprávkou či rozprávkovou postavičkou. Pre staršie deti sú vhodné vône strednej cenovej kategórie, ktoré má v ponuke napríklad Benetton. Ten má pre chlapcov voňavku s arómou citrusov a pre dievčatá s vôňou sladkého ovocia. Vhodné sú aj vône od športových značiek, prípadne jemné voňavky od Clean, ktoré ponúkajú vône čistoty, vody, vetra, rosy, teda veľmi nenápadné, ale svieže a príjemné. A je dobré zasvätiť do voňavého sveta aj chlapcov, aby naši muži stratili povesť jedných z najmenej voňavých v Európe.

Detské haute couture

Ak máte doma dievča, ktoré ide do tanečnej, na venček či na stužkovú, môžete jej dopriať aj jej prvý luxusný parfum. Renomované kozmetické značky majú často aj vône pre dievčatá. Chanel má Mademoiselle, Dior Girl Poison, existuje aj Petit Guerlain, ktorý bol pôvodne vyslovene pre deti, po modernizácii je určený aj dospelým ženám, ktoré majú rady jemné vône. Aj Bvlgariho Petits et Mamans, ktorý vonia ako vykúpané a napudrované bábätko, nevadí na malej slečne, ale ani na dospelej mamičke. Pre mladé dievčatá sa hodia parfumy od Lolity Lempickej a skutoční fajnšmekri siahnu po výtvore parfumového génia Annick Goutal. Autorka mnohých ikonických vôní má aj parfumy, ktoré vytvorila pre svoje deti. Pettite Cherie namiešala pre svoju vtedy päťnásťročnú dcéru a Eau de Camille pre osemročnú.

Hriešne „bejby“

Pre mládež môžu byť zaujímavé aj letné edície parfumov, či gurmánske parfumy voňajúce po vanilke, škorici či čokoláde. Tie sú však zväčša silné a výrazné, preto by im rodičia mali prízvukovať, že menej je viac. Pozor však, nie každý parfum, ktorý evokuje detský svet, je naozaj určený pre deti. Napríklad J´ai Ose Baby má tvar fľaše s cumlíkom, no rozhodne nemá na mysli bábätko, no skôr Bejby z Hriešneho tanca.