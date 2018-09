Na Picassove obrazy nemáte, parfum jeho dcéry si však môžete dovoliť

Paloma sa narodila slávnemu maliarovi a Françoise Gilotovej, mladšej o štyridsať rokov. Tá ich partnerský život opísala v autobiografickej knihe Žila som s Picassom. Kto ju čítal, vie, že nebolo ľahké byť jeho ženou, no ani jeho dieťaťom. Na druhej strane, malá Paloma dostala neoceniteľnú školu, veď už od ôsmich rokov ju otec učil maľovať olejom. Jasné, že s jeho génmi a výchovou nemohla byť ničím iným než umelkyňou.

Šesťročný vamp

Nerozhodla sa však pre maľovanie, vyštudovala šperkový dizajn a šperky potom navrhovala hlavne pre exkluzívne značky YSL a Tiffany. Zúročila však aj gény, ktoré zdedila po dedkovi z matkinej strany. Bol to chemik, výrobca parfumov a tmavá Paloma je dnes tiež autorkou viacerých vôní. Aj ikonického intenzívne červeného rúžu Paloma Red, ku ktorému je, samozrejme, aj lak na nechty. Mimochodom, červený rúž vraj začala nosiť ako šesťročná!

Holubica aj Minotaurus

Svoj prvý parfum nazvala jednoducho Paloma Picasso. Vznikol v roku 1984 a propagovala ho ako vôňu pre výrazné a silné ženy. Spojila v ňom francúzsku jemnosť a stredomorský temperament, ktoré uväznila vo zvláštne tvarovanom flakóne pripomínajúcom amulet. Vonia po citróne, bergamote a neroli, v srdci sú tóny hyacintu, mimózy i ylang-ylang a záver je živočíšny so závanom santalu. Je to ťažká, no elegantná vôňa. Úspech bol veľký, a tak iba pri jednej vôni nezostalo. Myslela aj na mužov. Pre nich skvapalnila bájneho Minotaura, živočíšnu príšeru s telom muža, ktorého tak rád kreslil a ku ktorému sa rád prirovnával jej otec.

