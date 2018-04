Nalíčte sa podľa aplikácie: Pozrite sa, ako môžete byť dokonale krásna aj bez zásahu plastického chirurga!

Nedávno mi vyskočila na Facebooku fotka kamarátky, na ktorej bola ešte krajšia ako štandardne. Boli tam vlastne dve fotky – pôvodná a vylepšená, ku ktorej sa dopracovala cez facebookovú aplikáciu. Zvíťazila vo mne zvedavosť a klikla som si na aplikáciu s očakávaním, či budem tiež taká pekná.

Prekvapenie za pár sekúnd

Pár sekúnd napätia, kým aplikácia vylepšovala moju fotku a – odpadla som! Pozerala som sa síce na seba, výsledkom nebola zmenená tvár, ale dokonale vylepšená!

Potrebovala som si overiť, či nejde len o náhodu. Keďže som v telefóne nemala ďalšie fotky, kde by mi bolo detailne vidieť tvár, vyskočila som z gauča a vbehla do kúpeľne pred zrkadlo spraviť si novú fotku.

Opäť som ju prehnala cez aplikáciu a znova som bola nadmieru spokojná, až unesená výsledkom. Ihneď mi v hlave skrsol plán – v pondelok sa ide s vylepšenými fotkami za plastickým chirurgom, aby mi zrezal z nosa, brady, pridal na zvýraznenie lícnych kostí… Alebo aspoň za dermatologičkou, ktorá by mi dokonalú tvár vyčarila výplňami kyseliny hyalurónovej.

Žiadna plastika, len líčenie

Pondelku však predchádzala nedeľná káva s kamarátkou, a keď som sa jej so svojím plánom zverila, pozrela sa na moje pôvodné a vylepšené fotky a skonštatovala, že nejde o žiadne vylepšenie čŕt tváre. Jediným rozdielom bol výrazný mejkap a iné svetlo. Vyskúšala si to tiež so svojou fotkou a na nej bolo výborne vidieť, že kontúry tváre sú rovnaké, len mejkap výraznejší. Moje plány razom stroskotali… Ale ženská márnivosť vyzerať stále tak krásne ako po zásahu aplikácie pretrvávala. Obrátila som sa teda na našu dvornú vizážistku Veroniku Vargovú, aby ma a aj vás naučila nalíčiť sa v tomto duchu. A tu je výsledok.

Ako na to?

Dôležité je dokonalé obočie! Nepodceňujte silu obočia, je dôležité vytvoriť dokonalý tvar a farbu. Vaším pomocníkom bude kvalitná ceruzka alebo gél na obočie. Farba produktu by mala byť vo farbe korienkov vlasov! Pri očných tieňoch a linkách nešetrite, práve naopak! Dajte si záležať na vytieňovaní očí pomocou tmavohnedého a sivého tieňa a zvýraznite ich čiernymi linkami. Nezaobídete sa bez umelých mihalníc, krásne dotvoria celkový dramatický vzhľad oka. K dokonale nalíčeným očiam podľa aplikácie patria bezchybne vytvarované plné pery. Nemusíte hneď utekať k dermatologičke na vpich kyseliny hyalurónovej, dá sa to aj bez nej. Najskôr pery hydratujte, potom aplikujte primer (podklad pod rúž), vykreslite pery kontúrkou, vyplňte rúžom a do stredu pier na zväčšenie objemu použite trošku bledého mejkapu. Napokon pretrite pery leskom.

Tip odborníčky:

„Neváhajte a vyskúšajte sa podľa tejto aplikácie skrášliť aj vy samy. Tento typ mejkapu je naozaj mierne transformačný! Vytvorí vám neodolateľné zmyselné črty tváre, ale je vhodný skôr na večernú akciu – či už romantickú večeru, párty, spoločenské podujatie, prípadne fotenie,“ odporúča Veronika. Zdôrazňuje zamerať sa na kontúrovanie tváre. Pomocou tmavého púdru (bronzera) si zúžte nos a zvýraznite lícne kosti. Bledým korektorom zas rozjasnite okolie pod očami a na viečkach.

