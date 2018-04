Namiešajte si doma Poison, Diorissimo, Opium alebo Chanel. Nie je to zložité a hlavne vás to výjde oveľa lacnejšie

Vyrobiť si voňavú kópiu obľúbenej vône nie je až také zložité a určite to vyjde lacnejšie, než investovať do originálneho luxusného parfumu. Navyše si voňavku môže každý prispôsobiť vlastnému nosu a vkusu. Iste sa vám totiž stalo, že aj keď sa vám nejaký parfum páčil, osobne by ste vyzdvihli inú zložku a ďalšiu potlačili. A presne to môžete urobiť, keď sa pokúsite o tvorivú voňavú kópiu.

Pre radosť, nie na kšeft

Zloženie slávnych voňaviek nie je tajné. Bez problémov ho nájdete na internete. Stačí sa teda len rozhodnúť, o aký parfum sa chcete pokúsiť a vyhľadať si, čo obsahuje. Samozrejme, hlavne pri komplikovaných vôňach je zbytočné zháňať všetky zložky, postačí len tie dominantné. Pôvodný parfum má poslúžiť len ako voňavá inšpirácia. Výsledok však nesmiete vydávať za originál, a už vôbec ho ako originál predávať. Je určený len pre vašu radosť alebo ako darček kamarátkam.

Ako na to

Na vlastný parfum okrem kvalitných esenciálnych olejov potrebujete alkohol na výrobu parfumov. Dá sa kúpiť napríklad v e-shope. Ide o 96-percentný denaturovaný alkohol bez vône.

Na dno tmavej lekárenskej fľaštičky dáte postupne esenciálne oleje podľa zloženia parfumu. Základnej vône dajte najviac a doplňte podľa vlastného voňavého vkusu ostatnými vonnými olejčekmi, ktoré parfum dotvoria.

Zmes olejov by mala tvoriť asi pätinu až desatinu objemu 100 ml fľaštičky. Zvyšok doplňte alkoholom a na dva mesiace uzavreté odložte do chladničky. Každý tretí deň fľaštičku jemne potrepeme. Potom vôňu prelejte do rozprašovača a doplňte destilovanou vodou. Čím jej dáte menej, tým bude vôňa parfumu silnejšia.

Inšpirujte sa

DIOR POISON

Hlava: koriander

Srdce: pomaranč, tuberóra

Základ: opopanax

CHANEL MADEMOISELLE

Hlava: bergamot ,sicílsky pomaranč

Srdce: jazmín, ruža

Základ: vetiver, biele pižmo, vanilka, pačuli

DIOR DIORISSIMO

Hlava: konvalinka, ylang-ylang

Srdce: amaryllis

Základ: jazmín

THIERRY MUGLER ANGEL

Hlava: bergamot , ostružina

Srdce: marhuľa, med, čokoláda, karamel

Základ: pačuli, vanilka

YVES SAINT LAURENT OPIUM

Hlava: jazmín

Srdce: bergamot, mandarínka

Základ: myrta

