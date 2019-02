Neuveríte čím začína ráno spevák Miro Jaroš. Milujú to aj jogíni...

Pri ženách zväčša platí, že čím sú staršie, tým sa viac o sebe starajú a rady sa nechávajú rozmaznávať. Spevák Miro Jaroš hovorí, že u neho je to opačne. Čím je starší, tak zovňajšku venuje menej času. „Používam čoraz menej a menej kozmetiky. Jediné, čo dodržujem, je návšteva kozmetičky raz za dva mesiace, kde mi čistí pleť,“ priznáva spevák, ktorého zbožňujú azda všetky deti.

Lesklá brada

Miro sa priznal, že jeho tvár ma tendenciu vysušovať sa, a preto používa krém, ktorý jeho problém rieši. Kozmetička mu odporučila značku Matis a spevák je veľmi spokojný. Dá však aj na rady svojho barbera, ktorého navštevuje pravidelne každých desať dní. Ten mu vždy dokonale upraví bradu a ostrihá vlasy. „Dnes by ste u mňa v kúpeľni nenašli ani hrebeň. Stačia mi prsty – len tak si prehrabnem ofinu a idem. S čím však strávim viac času, je brada a fúzy. Približne raz do mesiaca si urobím píling brady, no priznám sa, že to nepatrí medzi obľúbené činnosti. Čo však robím častejšie, je vmasírovanie oleja do brady a fúzov, aby som pod nimi nemal vysušenú pokožku,“ prezrádza svoje rituály. „Teraz používam Manufakturu, no možno o mesiac by si u mňa doma našla inú značku. To isté sa týka aj šampónu na vlasy,“ vraví, že tu si na konkrétne výrobky nepotrpí.

Smúti za vaňou

Miro býva v byte, kde najprv žil v podnájme a neskôr ho od pôvodného majiteľa odkúpil. Priestranný interiér kompletne prerobil a z kúpeľne mu zmizla aj vaňa. Za tou však občas smúti. „Chýba mi kúpeľ, no kompenzujem si to tým, že počas koncertov bývam poväčšine v hoteloch, kde je namiesto sprchového kúta veľká vaňa a tam si to viem vychutnať. Keďže odohráme vyše sto koncertov ročne, tak tých kúpeľov je pomerne dosť,“ smeje sa.