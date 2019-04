Neuveríte, ale toto je jedna a tá istá žena. TEKUTÝ LIFTING urobí s tvárou zázraky

Existujú vôbec šťastné typy žien, ktorým aj vo vyššom veku neovísa koža na tvári? „Starnutie je komplexný proces, ktorý sa síce nevyhne nikomu z nás, ale jeho rýchlosť a miera závisia od mnohých faktorov,“ hovorí MUDr. Lucia Podhorová z kliniky Dermarevolta. Je pravda, že genetiku či anatómiu kostí tváre ovplyvniť nevieme, ale opaľovanie, cigarety, alkohol, stres, strava, správna staroslivosť o pokožku alebo o zuby áno. Áno, o zuby! „Ak chýbajú, koža stráca oporné body a začne ovísať,“ vysvetľuje dermatologička. Ovísanie pokožky na tvári sa začína už na úrovni kostí. „Veľa žien vo vyššom veku trápi osteopénia alebo osteoporóza. Možno nad ňou rozmýšľali vždy len v súvislosti so zlomeninami, ale ak nie sú kosti zdravé a pevné, odrazí sa to aj na tvári. Kosti sú opornými bodmi, na ktoré sa upínajú svaly a šľachy, tukové tkanivo a nakoniec koža. Čoraz viac sa preto zdôrazňuje význam vitamínu D3 ako ,antiagingového‘ vitamínu,“ hovorí. Podľa lekárky je stále skvelým pomocníkom pri udržiavaní vzhľadu kyselina hyalurónová, ktorú nazýva „úžasným vynálezom“. Položili sme jej za vás 8 otázok.

Kde najviac pomôže kyselina hyalurónová?

Kyselina hyalurónová je úžasný „vynález“. V našom tele sa nachádza prirodzene, ale jej obsah vekom rapídne klesá. Dokážeme pomocou nej modelovať črty tváre. Estetická medicína už dávno nie je o vypĺňaní vrások. Jemné mimické vrásky sú prirodzené a nie je nutné ich za každú cenu odstraňovať, hlavne ak nechceme vyzerať umelo. Skutočný význam kyseliny hyalurónovej spočíva v harmonizácii tváre – dokáže odstrániť asymetrie, napríklad vyrovnať nos bez skalpela, zmazať stopy únavy výplňou kruhov pod očami. Je akýmsi tekutým liftingom, ktorý podvihne kontúry tváre a líniu sánky tak, aby bol výsledný efekt prirodzený a oddýchnutý.

Ako odhadnúť čas, kedy začať s injekčnou aplikáciou kyseliny hyalurónovej, aby to nebolo priskoro?

Nevystačíme si radšej dlhšie s krémami či so sérami s jej obsahom? Ak pochopíme, že starnutie nie je len o vráskach, ale je to komplexný proces odohrávajúci sa na všetkých úrovniach – kostiach, svaloch, šľachách, tukovom tkanive, koži, je jasné, že žiaden krém, sérum alebo maska s kyselinou hyalurónovou nemôže skutočne pomôcť. Dokáže len zhydratovať pleť a rozžiariť ju, čo je tiež veľmi dôležité, ale ostávame len na povrchu. Žiaden krém nevyplní kruhy pod očami ani hlboké vrásky, nespraví lifting. Na aplikáciu kyseliny hyalurónovej neexistuje okrem plnoletosti vekové obmedzenie. Vyhľadávajú ma aj veľmi mladé ženy, ktoré si chcú čo najdlhšie udržať mladistvý vzhľad, alebo aj také, ktoré majú komplexy z krivého nosa alebo vrodenej asymetrie tváre. V tomto zmysle nejde len o korekciu známok starnutia.

Môžu sa s tekutým liftingom kombinovať iné zákroky?

Tekutý lifting je možné kombinovať s botulotoxínom, chemickým pílingom, mezoterapiou. S prístrojovými ošetreniami, ako sú lasery alebo rádiofrekvencia, je potrebné zachovať časový odstup minimálne mesiac, je to však len orientačný údaj, keďže prístrojov je veľké množstvo a každý pracuje na inom princípe. Treba sa poradiť s lekárom, ktorý bude zákrok vykonávať.

Ako často treba obnovovať prítomnosť kyseliny hyalurónovej v koži?

Výplne s kyselinou hyalurónovou sú rôzne, líšia sa koncentráciou kyseliny, tuhosťou, elasticitou. V praxi to znamená, že iný typ kyseliny hyalurónovej používame napríklad na výplň pier alebo kruhov pod očami, kde je hlavným kritériom vysoká elasticita a nízka tuhosť materiálu, aby bol výsledný efekt jemný, prirodzený, pery mäkké a bez hrčiek. Je logické, že takáto výplň vydrží kratšie, v priemere pol roka, maximálne rok. Naopak, pri modelácii sánky alebo lícnych kostí používame kyselinu hyalurónovú, ktorá je koncentrovanejšia a „tuhšia“, preto aj jej výdrž je podstatne dlhšia, približne rok, u niekoho aj dva roky. Samozrejme, na rýchlosť odbúrania kyseliny vplývajú aj individuálne faktory ako rýchlosť metabolizmu a pod.

Kto by tento zákrok podstúpiť nemal?

Medzi všeobecné kontraindikácie patrí tehotenstvo, akútne infekcie, onkologické ochorenia, užívanie liekov na riedenie krvi, niektoré autoimunitné ochorenia. Alergia na anestetiká sa dá riešiť aplikáciou výplne bez lidokaínu. Pred zákrokom by sa mal lekár oboznámiť s vaším zdravotným stavom.

Ako prebieha podvihnutie partií okolo sánky kyselinou hyalurónovou?

Modelácia sánky s kyselinou hyalurónovou sa robí pomocou kanyly. Je to, veľmi obrazne povedané, niečo ako dlhá ihla s tupým koncom, ktorou vieme ošetriť väčšiu plochu z jedného vpichu. Kanyla je bezpečná a takmer bezbolestná, výplňové materiály totiž obsahujú lokálne anestetikum lidokaín. Po zákroku vo väčšine prípadov nezostávajú modriny, je možné okamžite sa začleniť do normálneho pracovného a spoločenského života. Po zákroku odporúčam vyhýbať sa saune minimálne 2 týždne a prístrojovým ošetreniam tváre aspoň mesiac.

Kyselina vyplní vrásky, napne kožu, ale keďže sa koža naťahuje, neustále si žiada viac a viac výplne. Môže s tým žena vôbec niekedy prestať, keď sa do toho už pustí?

Množstvo kyseliny, ktoré sa štandardne používa pri jednom ošetrení, je zväčša 1-3 ml. Skúste naliať takéto množstvo vody napríklad do polievkovej lyžice. Jedna polievková lyžica má objem cca 15 ml. Elasticita kože je neporovnateľne väčšia, predstavme si, ako sa dokáže prispôsobiť napríklad koža na bruchu tehotných žien. Pár mililitrov je zanedbateľné množstvo a koža sa nenatiahne do takej miery, aby po vstrebaní kyseliny zostala ovisnutá. Okrem toho, odbúravanie kyseliny je postupný proces, neudeje sa to náhle zo dňa na deň. Každé ošetrenie kyselinou zlepšuje kvalitu kože. Preto aj rok po zákroku vyzerá žena stále lepšie ako pred jeho absolvovaním. Ak sa rozhodne ďalej so zákrokmi nepokračovať, proces starnutia pokračuje prirodzeným spôsobom. Spomínaná „závislosť“ aj v dobrom zmysle slova býva skôr psychická.

Je čas, vek alebo stav kože, keď už kyselina hyalurónová nepomôže?

Prípadov, keď by kyselina hyalurónová vôbec nepomohla, je veľmi málo. Jedným z nich je výrazný pokles, previs kože u žien vo vyššom veku s hrubou a ťažkou kožou. Ďalším prípadom je nadbytočná koža a tuk v oblasti viečok. Ich odstránenie sa nazýva blefaroplastika, ktorá už patrí do rúk plastického chirurga. Netreba však zabúdať, že okrem modelovania tváre a liftingu dodáva kyselina do pokožky hĺbkovú hydratáciu, zlepšuje jej elasticitu a odolnosť. To nedokáže niťový lifting ani plastická chirurgia. Teda aj u žien, ktoré sa rozhodnú podstúpiť chirurgický zákrok, sú výplne s kyselinou hyalurónovou vhodným doplnkovým ošetrením.