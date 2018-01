Parfumové miniatúry sú ideálne na ples, ako darček kamoškám a povolené sú aj v lietadle. Kde ich však zohnať?

Bez voňavej bodky nejde na ples azda žiadna dáma. No ak plesá až do rána, navyše je každú chvíľu na parkete, voňavú aureolu treba oživovať. Veľký flakón obľúbeného parfumu sa síce do malej kabelky nezmestí, väčšina kozmetických značiek má našťastie v ponuke praktické miniatúry.

Pre nerozhodné

Miniatúry parfumov majú viacero výhod. Sú ideálne na ples, cesty alebo do lietadla, kde malý obsah tekutiny, od 5 do 10 ml, tolerujú aj colníci. Kazeta s miniatúrami veľmi dobre poslúži aj vtedy, keď si voňavkou ešte nie ste istá. Môžete si vybrať celú vonnú kolekciu prestížnej značky, napríklad súpravu kultových vôní od Lancôme, a overiť si, ktorý parfum bude kultový práve pre vás. Alebo sa, naopak, zorientujete v odtienkoch obľúbenej vône, ako ponúka Dior v kazete variácií parfumu Adict či J’adore.

Pre zberateľky

Parfumové miniatúry sú navyše krásne. Často ide o repliky slávnych flakónov, takže sú ozdobou kabelky alebo toletného stolíka pravej dámy. Môže to byť aj ideálny darček pre kamarátky. Kazetu rozoberiete a každá členka babinca dostane exkluzívnu voňavku bez toho, aby ste si zruinovali peňaženku. Výhodou miniatúry je i to, že vône je síce málo, ale stačí, aby ste ju používali niekoľko dní a overili si, či vám sadne. To z jedného odstreku v parfumérii nezistíte.

Z núdze cnosť

Problém je, že na Slovensku je výber miniatúr minimálny. V parfumériách je biedna ponuka, na internetových stránkach sú často vypredané. Preto na ne myslite, keď najbližšie poletíte. Na letiskách je, naopak, bohatá ponuka. A ak pred plesom žiadny let ani zahraničnú cestu nestihnete, zadovážte si aspoň atomizér či travalo. Teda malú fľaštičku s rozprašovačom, do ktorej si odstreknete obľúbený parfum. Zväčša síce nie je taká krásna ako originálny sklenený flakónik, no ponuka je pomerne pestrá a praktickosť je na nezaplatenie.

