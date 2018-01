FOTO: Petra Vlhová urobila gesto, na ktoré si pred ňou nikto netrúfol. A hneď prišla aj pozvánka na rande!

Nie je to tak dávno, čo sa aj s Veronikou Velez – Zuzulovou obávali, či ich Slovenská lyžiarska asociácia vôbec prihlási na preteky FIS Svetového pohára. „Viem čo znamená, keď vám nemá kto pomôcť a všetka finančná ťarcha je iba na vašich rodičoch,“ priznala sa na svojom Instagrame Petra. Hoci nemôže zmeniť celý systém, nechce, aby niečo podobné zažívali aj jej nasledovníci. Urobila preto niečo, čo žiadny lyžiar pred ňou.

Talentovaní zjazdári dostali špičkový výstroj. Foto: instagram_petra_vlhová

Oslovila partnerov

Pre tucet najtalentovanejších mládežníckych lyžiarov dala Petra vyrobiť nádherné pretekárske kombinézy. „Oslovila som svojich produktových partnerov. Tí ich vybavia špičkovými palicami, rukavicami, najmodernejšími karbónovými chráničmi, čiapkami aj termo bielizňou,“ dodala a zožala búrku obdivných slov. K záberom na kombinézy pridala aj fotku, na ktorej cvičí. A hneď sa jej ozval nápadník...

Pozvánka na rande

„Rád by som sa s tebou zoznámil, ak nemáš priateľa. Si moc pekné dievča, páčiš sa mi a rád by som ťa pozval na rande. Rád sa hrám na počítači, čítam knižky, chodím von. Odmalička mám chybu reči a jemnú motoriku rúk,“ napísal Petre na Instagram obdivovateľ z Čiech. Zatiaľ sme nenašli, že by mu odpísala. Možno po sezóne...