Plesové SOS: Poradíme vám, prečo treba mať v kabelke vždy plátok citrónu!

Nezabudnite si do plesovej kabelky vložiť okrem parfumu osviežovač dychu. Alkohol, ale aj kyslé malinovky, cigarety a mnohé jedlá sú totiž doslova zabijakmi voňavého odoru z úst. Problém je, že v podstate všetko si na plese doprajeme.

Zradné smraďošky

Samozrejme, dôležité je vyhnúť sa pred plesaním cesnaku či cibuli, ale to vám azda nenapadne jesť. No aj tak zakončite plesovú večeru citrusovými plodmi, hroznom, melónmi, jahodami… Vitamín C totiž ničí baktérie zodpovedné za pach v ústach. A skôr než pôjdete na parket, skočte na toaletu a ústa si vypláchnite. Nielenže skontrolujete, či vám náhodou niečo neuviazlo medzi zubami, ale voda pomôže vyrovnať v ústach znížené pH. Práve ono totiž umožňuje množenie páchnucich baktérií.

Citrónové tajomstvo

Ideálne by, samozrejme, bolo vyčistiť si zuby, kefka a pasta sa vám však do plesovej kabelôčky asi nezmestia. Určite sa však nájde miesto na niektorú z menších pomôcok ako dentálna žuvačka alebo mini osviežovače dychu. Snažte sa vyberať také, ktoré majú dlhú výdrž a pôsobia až tri hodiny. Vhodná je mentolová, škoricová alebo citrónová aróma. Veľmi dobre však zaberie, aj keď tesne predtým, než pôjdete na parket, požujete obyčajný plátok citróna alebo kúsok kandizovanej citrónovej kôry.

FOTO: Pozrite sa v čom naša smotánka plesala. Čo hovoríte na ich róby?

Cukrové wellnes zlepší nielen sex: Zbavte sa chĺpkov na tvári sladkou depiláciou

Nenosia ich len nevinné panny, ale aj dračice. Poradíme vám najslávnejšie púdrové parfumy!

Stačí pár kvapiek tejto vône a pojmy ako impotencia a frigidita môžete navždy vymazať zo slovníka