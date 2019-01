Protézy na hlavu: Pánska parochňa, ktoré sa nalepí priamo na plešinu, vydrží aj plávanie

Teraz sa už síce holé hlavy považujú za mužné, dokonca si vlasy holia aj vlasatí páni, vždy to tak však nebolo. V minulosti sa plešatí snažili plešiny maskovať. Napríklad si nechali zo zvyškov vlasov na zátylku narásť dlhý prameň, ktorým si umne omotali vrchnú časť hlavy. Stačilo však trochu vetra a „vlasy“ stáli dupkom. Ďalším riešením bolo tupé. Divná „hučka“ pricapená na hlavu, ktorá ešte viac upozornila na hendikep. Ideálna nie je ani vlasová transplantácia, lebo nie je dosť hustá. Existuje však ešte jedno riešenie. Kvalitná vlasová protéza, s ktorou sa dá aj plávať či potápať.

Inšpirácia z New Yorku

Nadšencom vlasových protéz je kubánsky módny návrhár Osmany Laffita, ktorý už desaťročia žije v Česku. Kubánec roky maskoval plešinu extravagantným výzorom – dlhým čínskym copíkom na temene a výraznou briadkou, čím zaručene odpútal pozornosť. No potom objavil mužskú parochňu novej generácie na nerozoznanie od pravých vlasov, ktorá sa na hlavu jednoducho prilepí. „Keď som bol v New Yorku na Fashion Weeku, s modelkami tam pracoval pán bez vlasov. Večer som ho pozval na prehliadku. Prišiel a mal dlhé vlasy! A nič nebolo poznať. Poprosil som ho, nech mi ukáže, ako to funguje. Vlasová protéza, ako jej hovorím, sa lepí špeciálnymi obojstrannými páskami. Na hlave vydrží asi desať dní, potom treba pásiky vymeniť,“ prezradil návrhár tajomstvo príčesku v denníku Blesk.

Strih na mieru