Púdrové obočie: Nová metóda permanentného mejkapu ušetrí čas strávený každodenným líčením

Čoraz viac dám oceňuje pohodlie permanentného mejkapu. Teda kozmetickej procedúry, počas ktorej sa do druhej a tretej vrstvy pokožky aplikujú špeciálnym tetovacím prístrojom so sterilnou ihlou mikropigmenty asi do hĺbky 0,3 – 0,6 mm. Tetujú sa očné linky, kolorujú pery a upravuje obočie. Čo však treba vedieť, než sa rozhodnete pre túto poslednú procedúru?

Problémové čiarky

O tetovaní obočia sme sa porozprávali s profesionálnou tetovačkou Miriam Madovou. Na aké riziká upozornila? „Napríklad dnes tak veľmi vyhľadávaná čiarkovaná technika nie je vhodná pre každý typ pleti. Stáva sa, že niektoré ženy sú sklamané, pretože farba nechytá, hnedé čiarky sú fialové a podobne.“

Podľa Miriam čiarkované obočie síce vytvára dojem prirodzených chĺpkov, keďže ho však tvoria čiarky, pri čiarkovanej microblading technike (ručné tetovanie čepieľkami) hrozí zjazvenie kože. Podľa Miriam je nevýhoda aj to, že veľmi krátko vydrží a chýba plnosť farby. „Často môže pôsobiť drsne a umelo. Ide o staršiu metódu, ktorú v dnešnej dobe pomaly nahrádza inovatívna metóda púdrového obočia.‘‘

Púdrový efekt

O čo ide? „Technika čiarkovaného obočia nahrádza chýbajúce časti obočia čiarkami, púdrové obočie však okrem tvaru dodá aj zvolenú farbu a plnosť. Keďže ide o povrchovú úpravu obočia, nevytvárajú sa chrastičky, preto je aj proces hojenia veľmi rýchly,“ opisuje výhody M. Madová. Dodáva, že púdrová technika je výnimočná aj tým, že je maximálne vhodná pre všetky typy pleti, i pre tú zrelšiu. Dá sa ňou dosiahnuť krásna línia obočia bez ostrých kontúr a bez dojmu prísneho vzhľadu.

Ako na to?

Dôležité je vybrať si osvedčený salón s pozitívnymi referenciami. Zbaviť sa nevydareného tetovania nie je žiadna slasť… Skúsená vyškolená tetovačka vyčaruje krásne púdrové obočie presne podľa typu a tvaru tváre. Farbu a tvar obočia si v spolupráci s ňou vyberiete presne na mieru. „Ak by sa klientke predsa len zdalo obočie málo, môžem jej vytvoriť aj očné linky alebo veľmi žiadané a momentálne čoraz trendovejšie kolorované pery. Rúž a ceruzku na oči potom môžete jednoducho vyhodiť, lebo ich už viac nebudete potrebovať,“ vraví M. Madová s úsmevom.

Chcete ho?

Na permanentný mejkap musíte mať aspoň 18 rokov, ak ste mladšia, je nutný súhlas rodiča.

Treba byť zdravá, nebrať lieky podporujúce krvácanie a antibiotiká.

Dvanásť hodín pred tetovaním nesmiete piť alkohol a aspoň dve hodiny pred tetovaním kávu

Kedy nie je vhodné?