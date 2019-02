Sama na Valentína? Zmeňte to! Ukážeme vám, ako

Aj tento rok prežívate sviatok zaľúbených sama? Je najvyšší čas s tým niečo urobiť. Tu je návod krok po kroku. Samozrejme, radikálna zmena vyžaduje trochu času. No už za mesiac môžete vidieť prvé výsledky a na jar zažiariť tak, že budete so zmenou spokojná nielen vy.

Koniec VRÁSKAM z vysychania pleti: Dajte si pozor na prehriaty a suchý vzduch v kancelárii!

Venujte čas sebe

Hoci vašim cieľom je nájsť si novú lásku, na začiatku by ste si mali nájsť čas hlavne sama na seba. Kedy ste boli naposledy vo fitku? Kedy ste si kúpili nejaký nový kúsok do šatníka? Často býva dôvodom „papučovej“ kultúry a neforemného oblečenia vlastná neforemná postava. Ak patríte do tejto kategórie, začnite rovno tu. Prechádzka v prírode, beh s kamarátkami, či cvičenie vo fitku pod dohľadom trénera prinášajú veľké benefity – ste nielen v spoločnosti, ale endorfíny zo športu zlepšujú náladu a keď sa k tomu pridajú aj prvé úspechy s postavou, bonus navyše.

SOS pred plesom: Kaviár a tekutý uhlík vás z Popolušky premenia na divu

Kúzlenie s postavou

Samozrejme, nie vždy sa pri formovaní postavy zbavíte kíl v partiách, kde potrebujete. Tu pozná recept moderná medicína. Ak vás straší skalpel a neistý výsledok, riešením môže byť takmer bezbolestná miniinvazívna laserová liposukcia. „Dnes už laserové prístroje dokážu problémové partie na tele krásne vyformovať a zbaviť vás nadbytočných tukových zásob. Dokonca si laserová liposukcia vie poradiť aj s tukom na kolenách či s podbradkom,“ hovorí plastický chirurg Martin Dziuban z bratislavskej kliniky zdravia a krásy. Laserový lúč cielene pôsobí na vodu v mäkkom tkanive ošetrovaného miesta. Pri minimálnom poškodení tkaniva tak chirurg následne cez kanylu efektívne odsaje tuk. Výhodou je výsledok. „Laserová liposukcia nezanecháva jazvy ani preliačiny a má trvalý efekt. Podkožné tukové bunky sa už na ošetrovaných partiách neusadia,“ podotýka doktor Dziuban. Do práce môžete ísť pritom okamžite. Doba hojenia je síce šesť až osem týždňov, no do jarných šiat a pekných tričiek už budete fit.

Krása od kôz: Tuk a srvátka z ich mlieka omladí aj vylieči citlivú pokožku

Krásne pevné prsia

Nie je dôležité, či máte malé alebo príliš veľké prsia. Každý muž má rád niečo iné. Podstatné je, aby boli pevné, teda neovísali, boli symetrické a aby ste s nimi boli spokojná vy. Teda vám neuberali zo sebavedomia. Ak je opak pravdou, možnosťou je tiež jemný plastický zákrok. „Trendom sú prirodzené a zároveň sexi prsia, no s veľkosťou primeranej postave a hmotnosti ženy,“ hovorí doktor Dziuban. Kvalitne urobené prsia by totiž nemali budiť dojem umelých neprirodzených prsníkov. „Vďaka pokročilej technológii a 3D modelácii si žena môže vyskúšať veľkosť a tvar nových pŕs ešte pred operáciou,“ hovorí. Ľahšiu predstavu o veľkosti nového dekoltu získate aj vďaka tzv. sizers. Špeciálne vypchávky si môžete vložiť do podprsenky a skúsiť, ako budú vaše nové prsia vyzerať v tričku. Novinkou na Slovensku je aj miniinvazívna metóda zväčšenia pŕs cez miniatúrnu jazvu. „Implantáty sa pri tejto unikátnej metóde vkladajú cez rez v podprsnej ryhe, ktorý je až o polovicu menší, a to vďaka sterilnému vrecúšku v tvare lievika, tzv. Insertion Sleeve,“ spresňuje MUDr. Dziuban.

Do mrazov sú vhodné celkom iné parfumy než na teplé dni. Poradíme vám, podľa čoho si vybrať

Hladká pleť

Muži sa vždy pozerajú žene aj do očí a na tvár. Aj preto je krásna čistá pleť základ. Ak ju máte zbrázdenú jazvičkami po akné ešte z čias puberty, alebo posiatu širokými pórmi a mimickými vráskami, treba tvár vyhladiť a rozjasniť. „Na ošetrenie hlbokých jazvičiek po akné a širokých pórov je vhodná kombinácia niekoľkých laserových ošetrení. Napríklad najoptimálnejšie na jazvy po akné je frakčný CO2 laser, na redukciu širokých pórov je zas výborná frakčná ihličková rádiofrekvencia, ktorá vie tiež jemne upraviť jazvy,“ vysvetľuje odborníčka na estetickú medicínu MUDr. Vanda Przewlocka, PhD.

Hladké, ale vysušené? Stačí sa pohrabať v chladničke a problém je zažehnaný!

Resurfacing, teda frakčný laser, pomáha nielen spevniť a zjednotiť farebný kolorit a textúru kože, ale stimuluje aj novotvorbu kolagénu. Lifting tiež zjemní mimické vrásky a odstráni pigmentáciu. „Obdobne pri frakčnej ihličkovej rádiofrekvencii mikroihličky preniknú do kože až ku kolagénovým a elastickým vláknam, kde systém presne reguluje a kontroluje intenzitu RF energie. Môžeme tak ovplyvniť intenzitu ošetrenia a tým aj výsledok, ktorý potrebujeme,“ hovorí doktorka. Samozrejme, ak sú problémom aj hlbšie vrásky, napríklad vám nasolabiálna vráska navodzuje pocit večne unavenej tváre, potom je podľa odborníčky priestor lepšie vyplniť kyselinou hyalurónovou, čím sa krásne vyrovná reliéf kože.

Nadmerne sa potíte? Nepchajte do seba už lieky, veď vám postačí ocot, vodka alebo zemiaky.

Šibalský pohľad

Zvodný, prípadne šibalský pohľad, pri ktorom nadvihnete krásne tvarované obočie, dokáže podlomiť kolená nejednému mužovi. Popri oddýchnutých očiach preto nezabudnite na zvýraznenie obočia, najmä ak ho máte riedke, prípadne nepravidelné. „Dotvarovať nepravidelné či riedke obočie sa dá pomocou microbladingu, teda vláskovania. To doplní chýbajúce časti a zároveň zachová prirodzený vzhľad obočia zložený z jednotlivých vláskov,“ hovorí doktorka Przewlocka. Má to hneď niekoľko výhod. Ide o dlhodobé zvýraznenie obočia, používajú sa prírodné farby ako pri permanentnom make-upe a obočie sa tetuje ručnou technikou. „Farba sa aplikuje do bazálnej membrány oddeľujúcej epidermis od dermis,“ vysvetľuje odborníčka. Je tak jemné, vyzerá mäkko a prirodzene.

Zahustite sa! Tieto triky vám pomôžu skrášliť vašu korunu krásy

Krásne tvarované pery

Ak máte veľmi úzke, či ovisnuté pery, zvýrazniť sa dajú za pomoci výplne na báze kyseliny hyalurónovej, no možnosťou je aj tetovanie linky pier. Ceruzkou sa najprv nakreslí kontúra pier. Následne sa nanáša farba, ktorá sa pri lokálnom umŕtvení za pomoci tenkej ihly dostáva „vydierkovaním“ hlbšie do kože. Pre efekt 3D sa na konci prejdú pery kontúrovacou farbou. Zvoliť môžete prirodzenú vo farbe pier, ružovú alebo červenú. Prípadne namixovaním zvoliť najvhodnejšiu. Pozor však! Trendom už nie je farbenie pomocou kontúry okolo pier. Farbí sa zvonku dovnútra a „dostratena“. S takýmito krásnymi perami vám bude úsmev žiariť dva až tri roky.

O 1/3 ľahšie silikóny uľahčia život ženám po onkologickom ochorení aj pri zväčšení pŕs

Rada na záver

Ak by ste mali už po prvom rande odchádzať ruka v ruke, je dôležité myslieť aj na krásne pestované, no najmä zdravé nechty. Teda bez mykózy. Tu je rada odborníčky: „Nechtovú mykózu na rukách, prípadne aj nohách je potrebné riešiť čo najskôr, aby sa nerozšírila na všetky nechty. Dnes sa dá liečiť veľmi účinne a trvalo, bez potreby užívania antimykotík, teda liekov na liečbu mykózy. Prístroje, ako napríklad Fox Laser, dokážu laserovým žiarením pôsobiť cez postihnuté nechtové lôžko až do biologického tkaniva, v ktorom sa nachádzajú cieľové patogény. Laserový lúč ich zničí veľmi účinne, pričom zničí aj všetky plesňové a mykotické zárodky, ktoré by mohli ochorenie opätovne vyvolať. Po zničení plesne už vyrastá zdravý necht,“ vraví dermatologička Edita Kaiserová.

Dobrý tip: Živá voda pre vašu krásu. To musíte vyskúšať!

Tajomstvo Meghan prezradené: Vďaka TOMUTO je krásna!

Zmrazené vrásky: Mráz dokáže nielen posilniť imunitu, no tiež vygumovať prejavy starnutia