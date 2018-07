Seriálová herečka priznáva svoje komplexy: Všetky boli krajšie ako ja

Vždy som mala pocit, že všetky moje kamošky sú krajšie ako ja – tvrdí Alena so širokým úsmevom, lebo na druhej strane vie povedať, s čím je spokojná. „Najviac so svojimi nohami. Čo sa týka tváre, možno som najspokojnejšia s tým, že na svoj vek vyzerám mladšie.“ dodáva. Aj keď si myslí, že nemá dokonalú pokožku, vďaka tomu, že má hladkú pleť, jej ľudia tipujú menej rokov. Herečka má dve hlavné zásady peknej pokožky, ktoré sú síce veľmi jednoduché, ale účinné: „Po tridsiatke už pravidelne chodím ku kozmetičke v Nitre, je skvelá,“ pochvaľuje si. Stavila aj na ďalšie základné pravidlo – hydratovať, hydratovať, hydratovať. „Používam hydratačné krémy, ale nehľadám najdrahšie na trhu. Dôležité je, aby vyhovovali mojej pleti. Najlepšie pre mňa je, keď sú bez rôznych chemických prísad a parfumov.“

Maskérkam vie povedať nie

Ako väčšina herečiek, Alena pochytila rôzne triky od maskérok. Bezvýhradne sa im zverí do rúk, pretože už naučila byť asertívna, a keď niečo nechce, tak to povie. „Keď vidím, že mi dávajú niečo, čo sa mi nehodí, upozorním na to. Väčšinou sa však maskérky pýtajú a vopred si dohodneme, čo áno a čo nie,“ vysvetľuje. Počas desaťročnej praxe v divadle sa už naučila používať natáčky, aj si vyfúkať vlasy. Páči sa jej nahé líčenie, hoci má pocit, že ona si musí zvýrazniť oči aj pery. „Nikdy by som si však nedala tmavú kontúrku a bledý rúž, ale možno to znova príde do módy,“ zamýšľa sa pobavene.

Zbavila sa blond

Na televíznej obrazovke aj v divadle dokáže Alena zahrať nenápadnú puťku aj preafektovanú cicu. Keď sa postaví na pódium s kapelou Bijouterrier, zmení sa na sexi energickú pankrockovú speváčku. K tomuto imidžu patrí aj divoké líčenie aj účes. V reálnom živote však Alena chodí väčšinou nenalíčená. „Som rada, že si moja pleť oddýchne,“ priznáva herečka s tým, že je športový typ, a tak vie fungovať aj bez líčidiel. Naposledy sa zmenila opäť kvôli práci. „Už tretíkrát som zmenila farbu vlasov, tentoraz kvôli seriálu Semafor. Bola som dlhé roky blondína a teraz mám farbu, ktorá je najbližšie k mojej prirodzenej farbe. Aj v kratšom strihu sa cítim lepšie,“ pochvaľuje si zmenu.