Sexi thaiboxer Vladimír Dracula Moravčík: TAKTO sa stará o svoje vyšportované telo

Pri pohľade na thaiboxera Vladimíra Moravčíka každému hneď napadne, že je ako vystrihnutý z módneho časopisu – hodil by sa na akúkoľvek kozmetickú reklamu. Postavu na to má a takisto aj vzhľad. Vlado sa síce živí svojím telom, nepózuje však pred objektívom, ale rozdáva rany v ringu. Preto musí svojej telesnej schránke venovať náležitú pozornosť.

Radí mu manželka

„Chodím na masáže a takisto si napúšťam aj horúci kúpeľ s regeneračnou soľou, ktorá perfektne uvoľní moje namáhané končatiny,“ prezradil nám Vlado, ktorý nepodceňuje ani hydratovanie celého tela. „Pre športovca je to alfa a omega no prípravky má pod palcom moja manželka Peťa, ktorá sa v tom dokonale vyzná.“ A niet sa čomu čudovať, pretože Petra je vychytenou kozmetičkou a vizážistkou, ktorá sleduje a skúša všetky trendy a novinky v oblasti kozmetiky. „Snažím sa celú rodinu viesť k tomu, aby sme používali prírodné a kvalitné výrobky, pretože pleť na tvári či pokožka na tele si všetko zapamätá. Našťastie, manžel je v tejto oblasti poslušný a moje rady praktizuje,“ smeje sa odborníčka na ženskú a aj mužskú krásu. A zvykne robiť kozmetiku aj manželovi? „Pravidelne mu upravujem obočie, a keď si nájde čas, zoberiem ho do parády aj v čistení tváre. Nechodí však za mnou do salónu, ale kozmetiku mu urobím doma,“ prezrádza.