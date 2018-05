Super tip na zdravé a lesklé vlasy: Týmto spôsobom im dodáte šťavu!

Vlasy sú korunou krásy a ako sa o ne staráme, tak aj vyzerajú. Keď im nevenujeme dostatočnú starostlivosť, môžu vyzerať ako „hrom do metly“ či chemlón, ale keď ich rozmaznávame, budú ako zo salónu. A nepotrebujete na to plnú peňaženku, pretože veľa sa dá vyriešiť aj svojpomocne vo vašej kúpeľni. Hlavne po dlhej zime! „Vlasy nie sú vo forme, pretože sa šúchajú o bundy, šály a neprospieva im ani vietor či chlad. Vtedy sú rozštiepené, vysušené a bez života. Treba dbať na to, že po každom ročnom období je potrebné ich vyživiť a hlavne hydratovať,“ prízvukuje Michaela Rujáková, majiteľka kliniky krásy.

Babské recepty

Čo sa týka vlasovej kozmetiky, je dôležité, aby obsahovala zložky na hydratáciu. Výbornou voľbou sú aj produkty, ktoré obsahujú proteín a vyplnia folikul vlasu. „Ak však majú ženy veľmi zničené vlasy a nevedia si ich oživiť samy, treba im dodať všetko potrebné v salóne. Či už botoxovú, alebo proteínovú kúru, poriadne ich zostrihať a potom ich už doma udržiavať podľa babských receptov. Neuškodí napríklad stará dobrá klasika – vaječné žĺtok s olivovým alebo argánovým olejom. A v lete ich zbytočne nezaťažujte žehlením či fúkaním,“ prízvukuje Miška.

Triky odborníka pre top hrivu:

Pre výživu a lesk je výbornou voľbou rastlina Aloe vera. Vnútro treba vyškrabkať a mixovať s kokosovým olejom a trochou mandľového alebo olivového oleja. Nechajte pôsobiť celú noc pod igelitovým vreckom.

Zrelé rozpučené avokádo s olivovým olejom dodá vlasom živiny a lesk.

Zbaviť sa suchých vlasov pomôže pravidelné mesačné podstrihovanie končekov, ktoré prispieva aj k rýchlejšiemu rastu.

Pomôže citrón

Ak si chcú blondínky zosvetliť vlasy bez peroxidu, stačí si ich preliať litrom vody s dvomi odšťavenými citrónmi a prirodzene nechať vyschnúť na slnku.

Zaberie ocot

Ak chcete vrátiť pokožke hlavy či farbeným vlasom prirodzené pH, postačí si urobiť octový oplach. Do litra vody pridajte dve lyžičky octu a prelejte ich. Lesk vlasov vás vyslovene prekvapí.

Ďalšia celebrita, ktorá priznala kozmetický zákrok! TÁTO známa kráska má za sebou lifting tváre

Dodá lesk vašim vlasom a rozjasní vám unavené oči. TOTO sú skvelé harmančekové kúry!

Viete, že vaše telo si žiada kolagén? Poradíme vám aký si vybrať

Nalíčte sa podľa aplikácie: Pozrite sa, ako môžete byť dokonale krásna aj bez zásahu plastického chirurga!