Super vychytávka: Magnetky na oči! Pripevníte a zložite si ich za pár sekúnd. Bez toho, aby ste si zničili svoje riasy

Azda neexistuje moderná žena, ktorá by si nemaľovala aspoň mihalnice. Maskaru má každá, menej je však stopercentne spokojných, lebo napriek reklame z riedkych krátkych rias „vejár“ žiadna nevykúzli. Samozrejme, sú tu ďalšie pomôcky, napríklad umelé riasy. Problém však je, že veľa žien nemá potrebnú zručnosť ani trpezlivosť, aby si ich aplikovala. No aj tie, ktoré to dokážu a lepia si ich dennodenne, si časom vlastné mihalnice zničia. Ani riasy nalepené v salóne nie sú dobré riešenie. Pekné sú nanajvýš pár dní, potom začnú vypadávať a výsledkom je vypĺznutý pohľad. Je tu však jedna vychytávka, zatiaľ pomerne málo známa, magnetické mihalnice.

Sekundová záležitosť

Magnetické mihalnice dostať v rôznych dĺžkach a hustote, od nenápadných na bežný deň až po extrémne výrazné na večerné líčenie. Ich výhodou je, že sa dajú použiť opakovane, aj ich aplikácia je veľmi jednoduchá. Stačí trochu praxe a pevnú ruku a na oku držia za pár sekúnd. Ešte ľahšie sa dávajú dolu. Bez toho, aby vám slzilo oko, zničil sa mejkap, no hlavne bez vytrhania svojich rias.

Burger z mihalníc

Magnetické mihalnice sú kratšie ako klasické umelé. Magnety sú totiž umiestnené po stranách, nedajú sa preto strihať, ako je pri umelých riasach bežné. Umiestňujú sa iba do dvoch tretín oka. Na každé oko sa dávajú dvoje a medzi nimi sú vaše vlastné mihalnice, podobne ako keď zaklapnete do žemle burger. Dôležité je dostať magnety čo najbližšie k viečku, aby neodstávali, keď sa zacvaknú. Vyžaduje to trochu zručnosti, ale dá sa to zvládnuť. Niektoré súpravy obsahujú špeciálne kliešte, ktoré aplikovanie uľahčia. Pozor, nikdy nepoužívajte kovovú pinzetu, mihalnice by vinou magnetu skončili na nej a nie na vašom viečku.