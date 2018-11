Táto herečka dokazuje, že vyzerať skvele sa dá aj po šesťdesiatke!

Móda, kozmetické novinky a ani skrášľovacie procedúry jej nie sú cudzie a aj vďaka tomu sa môže pýšiť postavou či pleťou, ktorá nezodpovedá jej veku. Milka Lörinczová je +príkladom toho, že aj ženy po šesťdesiatke môžu byť trendy.

Vždy nalíčená

Známa kolízna opatrovníčka z projektu Súdna sieň Milka Lörinczová kedysi zdobila titulky módnych magazínov a ani dnes sa nemá za čo hanbiť. V čom je jej tajomstvo dokonalého výzoru? „S rastúcim vekom sa zintenzívňuje aj môj prístup k zdraviu, starostlivosti o vizáž a fyzickú kondíciu. Medzi moje každodenné procedúry patrí očistenie, tonizácia a hydratácia pleti. V civile sa šminkujem pomerne málo, ale bez úpravy mihalníc a narúžovania takmer nevychádzam z domu. Používam kvalitné krémy, čoraz častejšie z prírodnej kozmetiky značky Just,“ prezradila sympatická šesťdesiatnička, ktorá skúša aj rôzne zmesi liečivých bylín. „Kvalitné krémy striedam, ale uprednostňujem tie, ktoré obsahujú kyselinu hyalurónovú, vitamín C a retinol. Na čistenie pleti používam micelárnu vodu Bioderma Sensibio H2O Solution micellarie. Najlepšie vatové tampóny sú tie, určené pre bábätká, pretože obsahujú Aloe vera. Mojou vychytávkou je momentálne kvalitná elektrická kefka na čistenie tváre,“ pochvaľuje si pani Milka. Jedným dychom však priznáva, že kozmetičku navštevuje nepravidelne. Termín si dohodne až vtedy, keď pleť doslova kričí na poplach.

Priznala plastiku, lifting a aj kyselinu

Málokto by jej tipoval, že čoskoro prekročí sedemdesiatku, no Milka Lörinczová netají, že si k sviežemu vzhľadu občas jemne dopomôže. „Podstúpila som korekciu viečok a lifting pomocou vlastnej plazmy a kyseliny hyalurónovej. Keďže neznášam fyzickú bolesť, na zákroky sa dlho odhodlávam a neviem sa rozhodnúť pre niečo náročnejšie. Kyselinou si však opäť plánujem ošetriť vrásky,“ hovorí otvorene. Čo sa týka fyzickej kondície, šport miluje od detstva. Aktívne lyžuje, pláva a hrávala aj tenis, ktorý však aktuálne vymenila za golf. „Do programu som zaradila pravidelné cvičenie dvakrát do týždňa s osobnou trénerkou. Cvičím ani nie tak kvôli formovaniu postavy, ale pre kondičku a proti stuhnutiu svalstva. Milujem tiež dlhé prechádzky po morskej pláži a zbieranie húb v lese.“

Starostlivosť o telo

„Medzi moje pravidelné rituály patrí voňavý kúpeľ, do ktorého si pridávam veľkú dávku oleja na telo. Už roky používam značku Fenjal, ktorý sa mi veľmi osvedčil. Pridávam si aj éterický olej z 31 liečivých rastlín firmy Just, ktorý mi dodáva.“

Koruna krásy

Osobitnou kapitolou je u Emílie Lörinczovej pravidelná starostlivosť o vlasy, ako je melír a farbenie: „Mám množstvo vychytávok. Veľmi dôležité pred farbením je vlasy si naolejovať, farba potom chytá oveľa lepšie. Pred umytím vlasov si vtieram pár kvapiek suchého oleja, najradšej mám arganový. Kvapky oleja triem v dlani, votriem do vlasov, nechám chvíľu pôsobiť a následne si vlasy umyjem. Na lesk vlasov pridávam do vody šťavu z citrónov. V lete sa mi osvedčil výživný zábal z Pantenolu.“