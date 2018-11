Televízna sudkyňa Janka Buršáková prekvapuje: Plastika? Prečo nie!

Janka Buršáková (61) vyzerá perfektne aj napriek prekročenej šesťdesiatke a očividne popiera zákony starnutia. Rada skúša rôzne veci, ktoré prospejú jej telu- napríklad prírodnú detoxikačnú kúru z vybraných druhov paliem a javorového sirupu. Občas sa k nej vráti, no nie v pravidelných intervaloch. Líniu si udržuje zdravým stravovaním. „Som viac zeleninový ako ovocný typ. Neprekáža mi surová strava a z mäsa preferujem ryby, kuracinu a morské plody. Jedlo dochucujem bylinami, citrónom či rôznymi olejmi. Solím minimálne. Nie som tiež typická kávičkárka, pijem najčastejšie čaje a sem-tam si dám kvalitné víno. Ako hovorí môj mladší syn Daniel – keď piť, tak kvalitne a primerane,“ smeje sa červenovláska, ktorá vo voľnom čase rada pláva a občas si doma zacvičí pár cvikov. Veľký dôraz kladie aj na tvár a na rozdiel od kolegyne Milky návštevu kozmetičky absolvuje raz za mesiac.

No aktuálne má problém. „Moja kozmetička bude mamičkou, tak musím chvíľku vydržať. Nemienim meniť a skúšať niekoho nového,“ priznáva nekompromisne. A ako to má so skrášľovacími procedúrami? „Všetko je pre ľudí a v mojom prípade, ak by to bolo nevyhnutné, tak prečo nie?“ usmieva sa.

Banán na tele

„Sem-tam skúšam, čo si prečítam – jogurt, uhorku, natrela som si pokožku banánovou šupou, ale extra efekt som nepocítila. Dôležitejší je podľa mňa optimistický pohľad na svet. Starnutie považujem za prirodzený proces, ktorý môžeme spomaliť a každý vek má podľa mňa svoje pozitívne a aj negatívne stránky.“