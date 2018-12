To najlepšie z kúpeľní: Pripomeňme si osvedčené kozmetické vychytávky našich známych tvárí

Po celý rok si nás slovenské celebrity púšťali do súkromia, aby nám ukázali svoju obľúbenú kozmetiku. Toto je ich kozmetické TOP:

Paviel Bendler (34): Kaviár a levanduľa

Známy kaderník nedá dopustiť na perleťový rozjasňovač a kaviárový mejkap. Zaujímavý je aj jeho netradičný kúpeľ. „Keď sa mi podarí ľahnúť si do vane, dávam si vždy morskú soľ a levanduľu s horúcou vodou, lebo mi to uvoľňuje krčnú chrbticu a trapézy. Predtým však musím vypiť veľa vody, lebo potom vraj vyjdú preč z tela toxíny.“

Daniela Kralevich (33): Krása z Mŕtveho mora

Módna dizajnérka používa produkty s výťažkami z Mŕtveho mora. „Moju, žiaľ, veľmi citlivú pokožku dokonale ochránia, venujem preto dosť dlhý čas kúpeľom v soli, neskôr bahennej maske, ktorú si nanesiem na celé telo a nakoniec používam oleje alebo krémy. Najobľúbenejšími sú olej Amour Vanilla, ktorý má nádhernú vôňu a je obohatený o olivový olej, jojobu a olej z kvetov. Tiež arganový olej a z krémov používam olivový krém z Mŕtveho mora obohatený o minerály, olej sezamu, mrkvy a veľkého množstva vitamínov.“

Kristína Peláková (31): Mesačná vlasová kúra

Speváčka chodí ku kaderníčke podľa lunárneho kalendára. „Ak mi to časovo vychádza, dávam si ich podstrihnúť podľa lunárneho kalendára v dňoch Leva alebo Panny a pijem tekutý kolagén na rast a celkovú pružnosť vlasov, pokožky, nechtov,“ prezradila. Priznala sa nám aj k malej závislosti. „Milujem kúpeľ, je to očista tela aj mysle. Používam rôzne bylinkové esencie. Medzi moje obľúbené patrí medovková, ktorú rada využívam po náročnom dni. Uvoľňuje a upokojuje. Tymianová esencia je zase výborná na dýchacie cesty aj na uvoľnenie svalov.“

Lucia Forman Habancová (35): Posadnutá maskami

Televízna moderátorka, dnes hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja, si raz do týždňa dáva masku na tvár. „Zväčša látkovú, ale mám rada aj zlupovacie masky, jedna je ílová a druhá zelená, akoby mentolová. Nedám dopustiť na sérum – kombináciu vitamínu C s kyselinou hyalurónovou na rozžiarenie aj upokojenie pleti. Keď jej chcem ráno dodať energiu a iskru, dávam ho pod mejkap,“ vysvetľuje.

Alena Stračiaková (28): Guľôčky od Cibereja

„Tohto bieleho pomocníka som dostala od kolegu Bruna Cibereja, keď bol na dovolenke. Nechcel mi odtiaľ nosiť magnetky, tak mi doniesol prístroj na masírovanie tváre a krku. Guľôčky na konci sa pohybujú, masírujú tvár a krk. Pod týmto vplyvom pokožku prekrvia a vypínajú. Síce to vyzerá zvláštne, no je to veľmi príjemné,“ pochválila sa nám jojkárska moderátorka Alena Stračiaková.

Twiinsky: Najlepšia maska na svete

Veronika Krúpa Nízlová a Daniela Nízlová (32) na suchú pokožku, ekzémy aj na akné používajú recept starej mamy. „Starká počula, že na pleť je dobré kozie mlieko, tak začala chovať kozy,“ prezradila Veronika. Smotanu, ktorá sa vytvorí na povrchu, si potom nanášali vatovým tampónom na tvár ako masku. „Je to najlepšia maska na svete. Vďaka nej sme v puberte nemali na tvári ani jeden pupáčik,“ dodala Daniela.

Martina Sabbatini (38): Vazelínová maniačka

Manželka golfistu nedá dopustiť na vazelínu. „Hocičo, čo sa mi stane na tvári alebo tele – či už odreniny, popáleniny, suché pery či popraskané päty –, automaticky ju dávam na všetko. Liečim ňou, hydratujem, omladzujem, celá rodina ju musí používať,“ smeje sa.

Renata Brimich Špačková (51): Pravidlo 28 dní

Podľa moderátorky pleť funguje v 28-dňových cykloch. Ak ju chceme dať dokopy, minimálne 28 dní by sme mali preto používať iba hydratačné sérum a hydratačný krém. Stačí jeden na deň aj noc. „Po hydratácii nasleduje lifting, až potom začnite s bielením a so zjednocovaním tónu pokožky. Týmto spôsobom naučíme pokožku, aby aj ona pracovala, nenecháme ju zlenivieť,“ radí. Ešte do lepšieho stavu pokožku dostanete, keď jej doprajete mesačnú až dvojmesačnú kúru s nutričným krémom a potom môžete opäť začať hydratačné kolečko. Pokožku si Renata čistí olejovým odličovačom, opláchne a dočistí tonikom. Dlhodobé používanie micelárnych vôd pleti skôr škodí. „Pokožku odlíčia až tak, že ju zbavia prirodzeného ochranného filtra,“ vysvetľuje.

Ivana Regešová (34): Kamufluje kruhy

„Je to skvelá vec pre párty dievčatá alebo mamičky, ktoré nespia, alebo pre baby, ktoré sa jednoducho zobudia s opuchnutými očami. Je to maska pod oči. Stačí si ju ráno naniesť, medzi tým si urobiť kávičku, a ona sa vstrebe. Naozaj to pod okom úplne vyrovná a je to super vec.“