TOP 5 beauty zlepšovákov, ktoré ste si obľúbili v roku 2017: TOTO sa oplatí vyskúšať!

Mastia sa vám vlasy, bojujete s akné alebo ste celulitíde vyhlásili vojnu? TOTO všetko a ešte oveľa viac vás zaujalo v roku 2017. Rovnaké beauty vychytávky môžete aplikovať stále. Budete prekvapené aká sila sa ukrýva v prírode.

Bojujte s akné

Vyskúšali ste už aj nemožné a vašu tvár zdobí nepekné akné? Siahnite po droždí. Táto surovina za pár drobných sa postará o to, že budete mať pleť ako bábika. Nezabudnite každý večer a ráno na dôkladné odlíčenie pleti, pite veľa vody a minimálne 1x do týždňa na tvár aplikujte túto masku z 3 surovín. Výsledok bude stáť za to!

Droždie nepatrí len do pečenia: TÁTO maska vám pomôže bojovať s akné!

Domáca tinktúra na päty

Bojíte sa toho dňa, kedy svoje nohy viac nebude môcť schovávať v uzavretej topánke? Dajte si päty do poriadku pred sezónou. Vieme ako na to! Urobte si túto tinktúru a za pár týždňov bude po probléme.

DOSŤ bolo stvrdnutej kože: Vaše päty postaví do pozoru domáca tinktúra z 2 surovín!

Maska na chĺpky na nohách

Odstrániť chĺpky s korienkom a mať hebkú pokožku niekoľko týždňov je nielen v letných mesiacoch snom každej ženy. Vyskúšajte zmes z prírodných surovín, ktoré máte určite doma aj vy.

Dajte chĺpkom na čas zbohom: Maska zo 4 surovín vás prekvapí svojimi účinkami

Do leta bez celulitídy

Ak ste celý rok radšej ako v posilňovni trávili čas v cukrárni, teraz je už neskoro plakať pre celulitídu. Poznáme však prvú pomoc, ako jamky na stehnách zmiernite! Krém proti celulitíde.

BEZ CELULITÍDY! Vieme, ako aspoň na dovolenke budete mať dokonalé stehná a zadok

Maska, z ktorej rastú vlasy

Nie je to to, čo by to byť malo? Ak sa neviete dočkať zimy, kedy konečne začnete nosiť čiapky, zadržte! Existuje jednoduchý spôsob, ako vlasom dodať stratený lesk a objem. Namiešajte si túto masku a vlasy vám dokonca začnú rásť!

Sú bez lesku a objemu? TÁTO maska zo 4 surovín podporí aj rast vašich vlasov!