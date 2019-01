TOTO že sú hollywoodske ikony? Ehm, vyzerajú skôr ako strašiaky do maku!

Ak by sa americký spevák Justin Bieber (24) objavil so svojou manželkou Hailey Baldwin (22) v našich uliciach v podobnom outfite aký predviedli v Beverly Hills, ľudia by možno aj onemeli. Obaja si s vkusom zrejme netykajú a obliekajú sa v štýle- čo prvé ponúkne skriňa.

Dal to na Čecha!

Hoci má Hailey výbornú postavu v čudesnej teplákovej súprave celá zanikla a všetko to zaklincovala veľkým neforemným kabátom. Ten by sa skôr hodil modelkinmu dedkovi, no ako sa hovorí, proti gustu žiadny dišputát. O niečo lepšie bola na tom jej polovička, ktorá zvolila len väčšie tričko, no „klincom do rakvy“ boli ponožky v šľapkách. Justin by v tomto outfite však rozhodne zapadol u našich českých susedoch, o ktorých je známe, že majú veľmi pozitívny vzťah v nosení ponožiek v sandáloch či šľapkách.

Každopádne, láska z týchto dvoch doslova srší, a to je prvoradé. Či s ponožkami či bez nich, hlavne, že sa ľúbia...