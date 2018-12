Trblietavá vizáž: Takto budete HVIEZDA silvestrovskej noci!

Čaká vás silvestrovská párty a neviete si poradiť s mejkapom a účesom? Naša vizážistka Veronika Vargová pre vás pripravila návod, ako si slávnostný look zabezpečiť svojpomocne.

Silvestrovský look

Dôležité je obočie, pleťovka a vykontúrovanie tváre. „Využila som rozjasňovacie púdre, ktoré sú veľmi trendy a sú oveľa intenzívnejšie ako tekuté,“ vraví Veronika. K zábave na párty patrí lesk a glitre a tými nemusíte šetriť nielen na oblečení, ale aj na tvári. „Vytvorila som glitrové oči. Najprv som matnými tieňmi vytieňovala oko, potom som použila do vnútorných kútikov viečka glitrový tieň. Glitre sú teraz in, či už na očiach, alebo na perách, ale nie naraz!“ podotýka.

FOTO: V týchto outfitoch prežijete sviatočné obdobie naozaj štýlovo!

Glitrový tieň musíte naniesť do vnútorného kútika, pretože tak opticky rozjasní oko a dámy, ktoré majú oči bližšie pri sebe, ich potrebujú oddialiť. Tento trik rozjasní, oddiali a zväčší oči. Najlepšie je kombinovať to s linkami, oko vyzerá oveľa väčšie a výraznejšie, čo si na večer môžeme dovoliť.

Pri tomto looku sú použité aj výrazné umelé mihalnice. „Odporúčam prestrihnúť jednu na polovicu a lepiť ich len od polovice oka. Vôbec sa nemusíte báť lepenia. Mihalnicu prirovnajte k oku, či vám sedí dĺžka. Nevyberajte si príliš dlhé a husté mihalnice. Treba dať pozor, aby oči nepadli ťažobou mihalníc, takže musíte odhadnúť veľkosť. Aj keď sa vám to zdá dobré pri lepení, o pár hodín sa môže stať, že vám padnú viečka a celý pohľad bude zaspatý a smutný. A ešte k tomu vás na druhý deň môžu bolieť oči.“

Keďže oči sú s trblietkami, pery vizážistka zvýraznila len matným rúžom v telovej farbe. Použila hydratačný rúž, aby pery nevyschli a pôsobili sviežo.



Krása od kôz: Tuk a srvátka z ich mlieka omladí aj vylieči citlivú pokožku

Vlasy

Veronika zvolila jednoduché vlny: „Keď už je na tvári glitrový štýl mejkapu, nemusíte riešiť efekty, čo sa týka vlasov. Nechala by som to na eleganciu.“ Na tento účes použila príčesky na zahustenie vlasov. „Dámy, ktoré to potrebujú, napoja si klipy, následne si vlasy natočia. Potom už len prečešú, natupírujú a zalakujú.“

MÓDNA POLÍCIA: Kráľovné večierkov odhalili dekolty aj stehná...

Nebojte sa

Veronika radí: „Mnohé majú stres z lepenia mihalníc, ale zbytočne. Nanesiete lepidlo na kraj mihalnice, ak sa vám podarí dať ho viac, zbytočné otriete. Ukladajte ho zhora, položíte na horný rad mihalníc jemne ako motýlie krídelko. Pritlačíte v jednom kútiku, v druhom kútiku a jemne dvoma prstami v strede. Toto lepidlo schne pomalšie, takže netreba panikáriť a robiť to v strese.“

Triky s mejkapom: Vyskúšajte rady hollywoodskych vizážistov

KONEČNE SPRÁVNY MEJKAP: Vedeli ste, že vhodný odtieň zistíte podľa farby vašich žíl?

ZAMAT je IN: Zažiarte v tejto honosnej látke ako celebrity!