Trendová aj pod závojom: Idete sa vydávať? Pozrite sa, ako zažiarite!

Naša dvorná vizážistka Veronika Vargová odporúča, aby ste si v prvom rade zvolili celkovú predstavu, ako by ste chceli v deň D vyzerať – elegantne, dievčensky, sofistikovane či prirodzene? „Zverte sa do rúk odborníkovi a dajte si poradiť. Mejkap a vlasy by mali vydržať od rána do večera a len on vie, ako na to. Preferujem osobné stretnutie na skúške svadobného líčenia a účesu. Kľúčom k dlhotrvajúcemu výsledku sú vhodné produkty a spôsob, akým sa aplikujú, či už na tvár, alebo vlasy. Určite odporúčam, aby sa nevesta dohodla a vyskúšala, čo chce, aby potom nemala v daný deň zbytočné obavy alebo sklamania,“ znejú rady skúsenej vizážistky.

Extravagantný drdol

Pokiaľ máte chuť na niečo výnimočné, zvoľte vlnitý drdol a kombináciu bielej s čiernymi prvkami, ktoré môžete zakomponovať aj do svadobného účesu v podobe mašličky alebo iných vlasových doplnkov.

Mejkap:

Ak ste typ, ktorý znesie viac, stavte na výrazné líčenie očí. V kontraste s bielou a čiernou z vás vyčarujú nezabudnuteľnú nevestu!

Ležérne vlny

Jednoduché účesy sú in! Napríklad ležérne vlny, dlhé a rozpustené. Pokiaľ máte vlasy, ktoré prirodzene držia tvar a objem, nemáte sa čoho báť. Nebráňte sa experimentovať s doplnkami do vlasov, ako sú drobné kvietky, ktoré budete mať aj v kytici.

Mejkap:

Pokiaľ máte jednoduchší účes, pokojne zvoľte výrazné líčenie očí. Nemusíte sa obávať ani umelých mihalníc vo forme trsov, ktoré vám vyčarujú krásny pohľad.

Zapletance

Zapletance sú ženské a sexi… Skvele sa hodia k čipke aj k lesklej jednoduchej látke. Môžete zvoliť drdol, alebo polorozpustené vlasy so zapletancom. Ja som zvolila drdol s ležérnym zapletancom do boku.

Mejkap:

Tento mejkap je veľmi jemný, decentný, skôr prejasnený. Vhodný pre nevesty, ktoré majú rady prirodzený vzhľad.

Drdol

Pokiaľ ste ladená do elegantného štýlu, je namieste elegantný účes, ktorý sa tiež dá vytvoriť ležérne. Ale, samozrejme, tak aby všetko držalo!

Mejkap:

Ak máte v obľube výrazné rúže, sú vhodné aj na váš svadobný deň. Oči by mali byť pri výrazných perách jemne potlačené. Skvele vyzerajú v kombinácii s rozjasnenou pleťou.

