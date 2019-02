VIDEO: Chcete mať pohľad bábiky ako Anna Amenová? Touto metódou vám ho vykúzlia!

Na predlžovanie mihalníc je široká škála techník – klasické, nalepené vcelku, alebo trsy, 3D až 8D, magnetické. Aj pri materiáloch je na výber – norkové, kašmírové, hodvábne. Metóda, ktorú si dala aplikovať niekdajšia miss Anna Amenová, je však horúcou novinkou.

Upustila od extrémov

Krásna Anička po prvýkrát vyskúšala umelé mihalnice pred deviatimi rokmi. „Bolo to fajn, len sa bolo treba o ne starať. Každé dva týždne som musela chodiť na dopĺňanie, lebo sa mi motali.“ Mala aj zopár páuz, keď si vystačila s vlastnými. Na ich podporu skúšala sérum, ale štípali ju z neho oči. Pred tromi rokmi začala chodiť na kliniku krásy, ktorej tvárou je česká modelka Simona Krainová a opäť podľahla čaru umelých rias. „Keď teraz začali robiť metódu kombinovaného lepenia jednotlivých mihalníc – syntetické, norkové a z prírodného hodvábu, potešila som sa, pretože vyzerajú úplne prirodzene a neničia vlastné riasy. Veľká výhoda je, že sa nemusím maľovať. Šetrí mi to čas. Mám dosť výrazné obočie, takže si dám len púder a rúž a s týmito mihalnicami mi viac netreba, som vybavená,“ smeje sa Anička, ktorá sa na bežný deň príliš nelíči. Dĺžku si dala rovnakú, ako sú jej vlastné mihalnice. „Už sa mi stalo, že som si dala v minulosti najdlhšie, aké boli možné, ale potom na dovolenke sa mi to kadejako poprepletalo. Teraz som si dala záležať, aby to vyzeralo prirodzene. Skôr mi išlo o zahustenie a aby som si ich nemusela maľovať a upravovať.“

Vejáre

Vďaka novej metóde pôsobia riasy prirodzene, pretože sú rôznej dĺžky a farieb s vysokým leskom a oblúkovito prirodzene vytočené, teda s vejárovým efektom. „Riasy sa lepia po jednej pomedzi vaše vlastné riasy, aby sa docielil čo najprirodzenejší vzhľad. Vďaka špeciálne vyvinutému hypoalergénnemu lepidlu vydržia skutočne až dva mesiace a s priebežným doplňovaním ešte dlhšie. Lepidlo spĺňa prísne zdravotné kritériá, čo mnohé lacné výrobky z Ázie nespĺňajú a môžu tak byť aj zdraviu nebezpečné. Lepidlo je navyše unikátne tým, že zostáva aj po zaschnutí pružné, čím sa zvyšuje maximálny prirodzený efekt aplikovaných rias,“ vysvetľuje kozmetička Erika Krčmárová. Podotýka, že súčasťou starostlivosti o predĺžené riasy je aj rad prípravkov pre predĺženie efektu krásnych rias a vitamínová výživa podporujúca ich rast.

