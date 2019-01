VIDEO: Mejkap na celú noc - takto si spravíte dokonalú vizáž na ples. Vydrží až do rána!

Plesová sezóna sa začala a ak sa aj vy chystáte stať kráľovnou noci, máme pre vás tipy, ako si udržať krásnu vizáž.

Ak nemáte možnosť zveriť sa do rúk profesionálnej vizážistky, je dôležité venovať sa okrem typologicky správne zvolenému mejkapu aj jeho jednotlivým častiam – použitým produktom. Mali by byť dlhotrvajúce, aby zniesli niekoľkohodinovú záťaž vo forme tancovania, jedenia a popíjania.

Nech vydrží

„Dôležité je dať si na vyčistenú tvár krém podľa vášho typu pleti, ale najlepšie zmatňujúci. Naň naneste podkladovú bázu. Tie sú už rôzne, dlhotrvajúce, rozžiarujúce či hydratačné. Ich efekt spočíva v tom, že vyplnia póry a zmatnia, takže keď na to potom dáte dlhotrvajúci mejkap a zafixujete púdrom, vaše dielo vydrží určite celú noc a budete sa cítiť komfortne,“odporúča vizážistka Blanka Blanárová, ktorej rukami prechádzajú slovenské celebrity, ale i dámy túžiace zahviezdiť na plese.

Lesk a trblietky

A na čo sa kladie dôraz tento rok? „Žiarivosť! Na oblečení sa nosia flitre, vo vizáži sú to teda trblietky, najmä vo forme očných tieňov. In je žiarivá vizáž, veľa lesku a trblietok, na lícne kosti perleť. Dnešná doba to znesie. Trh ponúka aj rúže a lesky s trblietkami, treba sa preto rozhodnúť, či chcete trblietky na oči alebo pery. Určite nie naraz všade! Skôr voliť jednoduchšie účesy a dôraz dať na mejkap,“ odporúča Blanka Blanárová. Podotýka, že je vhodné mejkap ladiť farebne nielen k šatám, ale aj k doplnkom. „Ja sa držím hlavne šperkov. Keď má klientka zlaté, celý mejkap ladím teplejšie, a keď sú šperky strieborné, líčim do chladných farieb.“

Báza znamená základ