Vie sa poriadne rozohniť: Vieme, kvôli čomu kričí na svoje dcéry Bibiana Ondrejková

Bibiana (45) to s postávaním pred zrkadlom nepreháňa. Známa dabingová herečka neholduje prehnanému líčeniu. No hlavne, ako sama vraví, má na to ľudí. Presnejšie, jednu osobu.

Osobná vizážistka

„Mám šťastie, že dcéra Bibka sa v kozmetike veľmi dobre orientuje, je to taký samouk v líčení, ktorý odpozeráva postupy z internetu. Keď niekam idem, vždy ma perfektne nalíči. Zatiaľ to mám ešte zadarmo, no uvidíme časom,“ smeje sa Bibiana, ktorá si nikdy neľahne do postele neodlíčená. „Už v mladosti mi to prízvukovala kolegyňa, že aj keď budem akákoľvek unavená, či už spoločensky, alebo fyzicky, nesmiem na to zabudnúť, lebo pleť si to pamätá. A ja na to dbám dodnes!“

Krik po dome

S herečkou a jej dvomi dcérami žije v rodinnom dome aj neter, takže sa často stáva, že hlave rodiny miznú veci z kúpeľne. „Ide takmer o každodennú realitu a vtedy kričím po dome, kde mám to alebo tamto. Máme vysokú spotrebu vlasových prípravkov, keďže všetky štyri sme dlhovlásky. Mám pocit, že nestíham kupovať šampóny. A občas si všímam, že mi miznú aj voňavky. Aj v tom majú prsty moje dievčatá.“