Výstredná umelkyňa s pavúkmi vo vlasoch známa z filmu Zoolander 2 v šou Adely Vinczeovej!

Od roku 2013 má známa moderátorka Adela Vinczeová v Slovenskom národnom divadle raz do mesiaca svoju vlastnú talkšou Trochu inak. Do programu si pozýva hostí, ktorí sú výnimoční svojou originalitou. Za tento čas Adela v Trochu inak privítala viac ako dvesto hostí a talkšou sa darí aj na youtube, kde majú videá momentálne viac ako 2 400 000 zhliadnutí. Adela je známa tým, že nemá problém počas rozhovoru komunikovať aj v cudzom jazyku, čo jej aj v Trochu inak umožnilo mať viacerých hostí zo zahraničia. Tentokrát jej pozvanie prijala významná svetová osobnosť zo sveta módy Diane Pernet, ktorá bude 22. januára hosťom Trochu inak v Slovenskom národnom divadle. Okrem nej sa fanúšikovia môžu tešiť aj na ďalších Adeliných hostí januárového vydania - Katarínu Šimonovú, Viktora Gažíka a hudobného hosťa Štefana Šteca.

Diane Pernet je charizmatická dáma americko-francúzskeho pôvodu, ktorá patrí v súčasnosti medzi najvplyvnejších ľudí svetovej módy. Je rešpektovanou kritičkou, kurátorkou, organizátorkou módneho filmového festivalu a zároveň zakladateľkou kultového módneho blogu A Shaded View On Fashion. V rokoch 2013 a 2014 bola organizáciou Business of Fashion zaradená do zoznamu 500 osobností, ktoré najvýraznejšie tvarujú svet súčasného módneho biznisu.

Vďaka svojmu originálnemu vzhľadu, ktorému dominuje netradičný účes zdobený sponami s pavúkmi je Diane Pernet atraktívnou aj pre filmových režisérov – naposledy účinkovala vo filme Zoolander 2. Okrem iného je autorkou série parfumov: To Be Honest, Wanted, In Pursuit of Magic a Shaded.

