Zimný štýl celebrít. Pamela ako stará mama, Dara Rolins ako hollywoodska hviezda

Ktorá je pre vás inšpiráciou?

Rita Ora (27)

Predviedla skvelý kúsok. Tento sveter si zaslúži plný počet bodov.

Dara Rolins (44)

Kombinácia sivej a čiernej nemusí vždy pôsobiť smutne. Veľa závisí aj od materiálov, ktoré kombinujete. Speváčka, ako vždy, nahodila dokonalý outfit.

Sarah Jessica Parkerová (52)

Štýlová herečka jednoducho vie, čo s čím zladiť, a právom jej patrí prívlastok módna ikona.

Zdena Studenková (63)

Fialová farba herečke veľmi pristane. K štýlovému svetru však mohla zvoliť iný strih riflí alebo nohavíc.

Justin Bieber (23)

Pleteniny sú aj pre pánov a miláčik tínedžerského publika ich má naozaj v obľube.

Jana Mutňanská (27)

Dlhý sveter alebo pletené minišaty sú aj tento rok stále v kurze. Brunetka má však na sebe priveľa červenej.

Pamela Andersonová (50)

Aj bývalá sexica má v skrini zopár pletených kúskov. No či práve tento bol zásahom do čierneho, to je otázne.