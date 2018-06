Zatočte s mimickými vráskami! Poradíme vám, čo zaberá

Ide najčastejšie o vrásky na čele, medzi obočím, pri ústach ale aj vejáriky pri očiach. Hoci sa prvé chybičky krásy začínajú objavovať už vo veku 25 rokov, nemusíte ich „nosiť so sebou“ dokonca života. Dajú sa rýchlo, účinne a bezpečne odstrániť pomocou botulotoxínu. Pre a proti tohto estetického zákroku nám prezradila skúsená odborníčka v oblasti estetickej medicíny MUDr. Vanda Przewlocka, PhD. z Inštitútu zdravia a krásy FRAIS.



MUDr. Vanda Przewlocka, PhD.

Ako prebieha zákrok?

Aplikácia botulotoxínu je veľmi spoľahlivým riešením na odstránenie mimických vrások na tvári. Zákrok sa robí ambulantne a netrvá viac než 15 - 20 minút už aj vrátane prípravy lekára. Budete cítiť len zopár rýchlych pichnutí včeličky, botulotoxín alebo jednoducho len botox sa totiž aplikuje do potrebných miest malou ihličkou. Efekt zákroku je viditeľný do 10-14 dní a vydrží približne 3 - 6 mesiacov. Následne si ho môžete dať aplikovať znova, pričom sa dĺžka efektu predlžuje na 6 – 8 mesiacov. „Niekedy stačí jedno podanie a po troch až šiestich mesiacoch pôsobenia botulotoxínu ďalšiu dávku ani netreba, pretože si jednotlivec odvykne používať mimické svaly a mračiť sa,“ vysvetľuje odborníčka MUDr. Vanda Przewlocka, PhD.

Nebojte sa zamrznutej tváre

Mnohé ženy odstrašuje od botoxu obraz opuchnutej celebrity s kamenným výrazom. Skutočnosťou ale je, že za týmito nešťastnicami stoja mnohokrát nevydarené zákroky – pokazené plastické operácie, zle napichané výplne a podobne. Naopak, ak sa zveríte do rúk skutočného odborníka, nič podobné vám nehrozí a zákrok vás veľmi prirodzene omladí. „Jednou z hlavných výhod je, že pri stámiliónovom počte aplikácií ročne sa vyskytujú vedľajšie účinky len minimálne,“ objasňuje odborníčka z Inštitútu zdravia a krásy FRAIS. Botox veľmi účinne uvoľňuje napätie, zjemňuje výraz a povoľuje strnulosť tváre. Vďaka tomu budete opäť vyzerať sviežo a pôsobiť mladistvým dojmom.

Je botox bezpečný?

Azda najčastejšou poverou o botoxe, ktorá na nás doslova číha zo všetkých strán, je tá o klobásovom jede. Nikto z nás si predsa nechce do tela pichať jedy. Aká je teda pravda?

Botulotoxín sa využíva vo viacerých medicínskych odboroch. Napríklad oční lekári ho už roky aplikujú pri liečbe škúlenia. Pre neurológov je významným pomocníkom pri uvoľnení svalových kŕčov, po úrazoch, mozgových príhodách či v prípade Parkinsonovej choroby.

V estetickej dermatológii sa okrem odstránenia mimických vrások využíva aj na odstránenie potenia, kedy zablokuje činnosť potných žliaz. „Dávka botoxu, ktorá sa využíva na kozmetické účely je tisícnásobne menšia ako dávka vyvolávajúca toxické reakcie. To však ani zďaleka neznamená, že čím menšia dávka, tým menšie riziko a môžete ísť na zákrok trebárs ku kozmetičke. To v žiadnom prípade. Botulotoxín patrí len do rúk skúseného odborníka,“ dodáva na záver MUDr. Vanda Przewlocka, PhD.

Trápia aj vás mimické vrásky na čele, v okolí očí alebo úst? Využite špeciálnu júnovú akciu na aplikáciu botulotoxínu za 90 €. Na zákrok sa môžete objednať na 02/ 52 444 022 alebo 0911 108 741.

Inštitút zdravia a krásy FRAIS

Daxnerovo nám. 5

Bratislava 821 08

www.frais.sk