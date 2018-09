Že nejde spojiť tradičné s moderným? Tu je dôkaz!

Z čoho iného by sme mali čerpať, ak nie z našej bohatej kultúry a folklóru. Kroje sú našim národným pokladom, ktoré by nemali byť prezentované iba v múzeách a na folklórnych slávnostiach. Je to naša pýcha. Presvedčenie, že ľudové vzory patria iba na kroj, sú už dávno preč. Na Slovensku máme niekoľko stovák variácií krojov a každý z nich je jedinečný, pestrý a zároveň tak krásny. Avšak nie vždy tomu tak bolo.

Tradičný ľudový odev sa formoval niekoľko storočí a jeho najstaršie podoby pozostávajú iba z jednoduchého odevu košeľovitého charakteru. Pôvodne ochranná funkcia tradičného odevu sa pod vplyvom viacerých faktorov menila na estetickú. Rozmanitosť materiálov, výšiviek, čipiek a farieb robí slovenský ľudový odev unikátnym a obdivovaným po celom svete.

Práve táto pestrosť a láska k ľudovým tradíciám a krojom stála za zrodom rýdzo slovenskej módnej značky MIRA, inšpirovanej slovenskou ľudovou tvorbou. Jej cieľom je aplikovať ľudové motívy na súdobý odev a aktuálne strihy. Značka MIRA sa snaží zachytiť to najkrajšie z krojov a prostredníctvom špeciálnej fotografickej techniky preniesť autentické ľudové motívy a výšivky na súčasné materiály. Na trh vstupuje so svojou prvou líniou pure– čistá. Každý model preto obsahuje motívy iba z jedného regiónu, podľa ktorých sú pomenované aj jednotlivé kolekcie. Všetky kúsky majú svoju osobitosť a sú dotvárané aplikovaním Swarowského kryštálmi.

Každý model je ručne robeným originálom , za ktorým stoja šikovné ruky viacerých ľudí, fotografia, tvorba designu látky individuálne pre každý model, ručná tlač každého dielu, šitie, ručná aplikácia kryštálov a ručné maľovanie. Celý proces vzniku, od prvotnej idey až po finálny model, je tvorený výlučne na Slovensku. Nositeľkám tejto značky, teda prináša pocit hrdosti a štýlovosti v spojení s tradíciami a umeleckou zručnosťou našich predkov.