Zladili sa? Rokerka Zdena Studenková, Dominika Cibulková s mužom ako z módneho časopisu a Adela s Viktorom to zobrali po svojom

Dominika (28) a Michal (32) Navarovci

Jej šatník by chcela vlastniť nejedna módna maniačka. Vždy je nahodená v štýlových a hriešne drahých kúskoch. S manželom sa vedia dokonale nastajlovať do športového aj do večernej róby.

Monika Hilmerová (43) a Jaro Bekr (44)

Manželmi sú deväť rokov a podľa všetkého im to ladí doma aj vonku. Herečka a tanečník sa farebne zhodli, okrem farby Monikiných čižiem. Svetlohnedé by boli lepšie.

Erika Judínyová (47) a Štefan Skrúcaný (57)

Aj tento celebritný pár to zvládol na jednotku. Erika sa nemusela vzdať svojich obľúbených čižiem nad kolená a herec džínsov.

Zdena Studenková (63) a Braňo Kostka (46)

Keď sa prednedávnom objavili v spoločnosti, bolo to príjemné prekvapenie. Herečka priznala, že ak sa spolu niekam vyberú, Branko sa snaží doladiť k nej svoj outfit. Vždy mu však s výberom oblečenia rada pomôže. Pre istotu.

Adela (37) a Viktor (27) Vinczeovci

Hoci sympatickí manželia pôsobia, že im na obliekaní až tak nezáleží, na spoločenských akciách dávajú výberom oblečenia najavo, že patria k sebe. Partnerský vzhľad si starostlivo vyberajú pri ležérnych aj elegantných outfitoch.