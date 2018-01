Zorientujte sa v metódach, ktoré vám pomôžu VYHLADIŤ KRK - máme pre vás 7 tipov

Fajčenie, alkohol, nevhodná poloha pri čítaní v posteli, nesprávny vankúš, záľuba v soláriu alebo v opaľovaní – aj to sú nepriatelia kože, ktorých si dobrovoľne púšťame k telu. „Oproti pokožke na tvári je na krku tenšia vrstva kože, ale aj podkožného tuku a svalov. Nadmerné opaľovanie môže za úbytok kolagénových a elastínových vláken, čo sa prejaví ovisnutím pokožky, tvorbou vrások a pigmentácií,“ pripomína MUDr. Lucia Podhorová.

Ale aj ženu, ktorá sa správa k svojej koži ukážkovo, môže „zradiť“ DNA. Je možné, že zdedí pokožku po mame, babke alebo aj po starom otcovi, ktorí sa hladkým krkom práve nepýšili.

Hlavu hore, riešenie existuje. Kyselina aj vlastné bunky Možno sa chystáte na ples a chcete si dopriať vypnutý účes, ktorý viac odhalí krk, a šaty s hlbokým dekoltom. Dermatologička Lucia Podhorová z kliniky Dermarevolta odporúča neinvazívne metódy omladenia a vypnutia pokožky:

1. Chemický píling

Môžete si dať ošetriť naraz tvár, krk, dekolt aj chrbty rúk. Okrem ochabnutia pokožky vyrieši aj akné, pigmentové škvrny a jazvičky.

Mali by ste ho podstúpiť aspoň desať dní pred udalosťou.

2. Vlastná plazma

Ošetrenie je známe aj ako Drakulova metóda. Plazma sa získa odstredením vašej krvi. Je to prírodný elixír mladosti, obsahuje vysoké koncentrácie rastových faktorov, bielkovín a vitamínov, ktoré zjemnia vrásky, hydratujú, zvýšia elasticitu kože a pomôžu aj pri vyrážkach.

Zákrok je možné absolvovať aj týždeň pred plesom, aby sa stihli zhojiť prípadné modrinky a pleť na plese zažiarila.

3. Peptidy

Pár hodín pred plesom dokážete oživiť pleť u kozmetičky, napríklad ošetrením peptidmi. „Sú to zlomky bielkovinových molekúl, ktoré vedia ovplyvniť proces starnutia bunky alebo aj vytváranie škvŕn,“ hovorí MUDr. Lucia Podhorová. Táto kozmetika na „vedeckej úrovni“ účinkuje lepšie než ten najlepší hydratačný krém.

4. Progenitorové bunky

Z vlasovej časti hlavy sa v miestnom znecitlivení odoberie malý kúsok kože s priemerom asi 3 mm, v ktorom sú progenitorové bunky. Tie majú obrovskú schopnosť regenerovať tkanivá. Spracujú sa do roztoku, ktorý sa potom vpichuje jemnou ihlou do oblasti krku, dekoltu, ale aj tváre či do chrbtov rúk. Táto metóda je vhodná aj na zahustenie vlasov!

Ak sa rozhodnete pre omladenie vlastnými bunkami, mali by ste tak urobiť aspoň 3 týždne pred udalosťou.

5. Kalciumhydroxyapatit

Vypnutie pleti sa dá dosiahnuť aj výplňou kalciumhydroxyapatitom. Aplikuje sa injekčne. Táto látka akoby povzbudzuje väzivové bunky na tvorbu kolagénu.

Efekt síce uvidíte hneď, ale dokonalého finále sa dočkáte po 2-3 mesiacoch.

6. Chirurgické vypnutie kože

Skalpel dokáže skorigovať ochabnutú kožu aj v oblasti krku. Ide však už o operáciu, ktorá si väčšinou vyžaduje celkovú anestéziu a dlhší čas hojenia.

Len rekonvalescencia trvá asi dva týždne.

7. Kyselina hyalurónová

Kyselina hyalurónová, ktorá spevní a hydratuje pokožku dekoltu a krku, sa vpichuje pomocou tenkej ihly alebo kanyly. Kanyla má tú výhodu, že dermatologička môže pomocou jedného vpichu ošetriť väčšiu plochu pokožky a nevznikajú ani modrinky. Je to teda metóda „na poslednú chvíľu“.