Zuzana Plačková ide prsia zmenšovať, najväčšie vnady chcú TIETO ženy!

Pred pár dňami si na konte na sociálnej sieti doberala televízna hviezdička Michaela Gašparovičová (25) známa ako Mia Bella „kolegyňu“ Zuzanu Plačkovú (26), že podľa jej vzoru, keď si nedávno dala zmenšiť svoje obrovské prsia, rozhodla sa pre podobný krok aj slovenská instagramová kráľovná: „Som rada, že som spustila na Slovensku vlnu zmenšovania poprsia. Naozaj, tie veľké prsia nie sú ,sranda‘, je to iba na obtiaž,“ narážala Mia Bella ironicky na Zuzanu.

Pre vlastný pocit

Plačková, ktorú na Instagrame sleduje takmer pol milióna ľudí, sa tam totiž priznala, že si svoje vnady ide dať zmenšiť z osemsto mililitrov na polovicu. „Nakoniec budem mať šesťstodvadsaťmililitrové implantáty, vysoký profil a guľatý tvar. Veľkosť mi odporučil doktor vzhľadom na moju postavu. S terajšou nie som spokojná, také veľké prsia sa mi nepáčia a tiež mi klesli, chcem ich teda upraviť, aby vyzerali super,“ vysvetlila nám Zuzana. Manžel ju vraj od zákroku neodhováral. „On je úplne v pohode. Hlavne je to o mne, ide o môj pocit. Nepresviedčal ma, aby som si nechala tieto veľké.“

Traduje sa, že väčšina mužov sníva o partnerke s bujným poprsím, odborníci sa zhodujú, že by to mali byť ženy, kto si povie, aké prsia chcú. „Zmenu by mala chcieť vždy pacientka, nikto iný,“ súhlasí aj plastický chirurg MUDr. Martin Dziuban z bratislavskej kliniky krásy, ktorý je špecialistom na zväčšenie a úpravu tvaru prsníkov už viac ako dve desaťročia.

Akú veľkosť chcú Slovenky?

Hoci sa lekári stretávajú aj s extrémnejšími požiadavkami, pravdou je, že väčšina z nás preferuje prirodzenú veľkosť aj v prípade implantátov. „Hlavným motívom žien, prečo sa rozhodnú podstúpiť operáciu, je obvykle nespokojnosť buď s tvarom a asymetriami, alebo malou či veľkou veľkosťou pŕs, prípadne kvôli ochabnutiu pŕs a strate ich tvaru po dojčení,“ vysvetľuje MUDr. Martin Dziuban.

No sú aj spomínané výnimky. Koho by ste hádali? Podľa chirurga najpočetnejšou skupinou žien, ktorá preferuje výrazne väčšiu veľkosť, sú barmanky. Vek žien však nehrá veľkú rolu. Ak chcete svojim prsiam prinavrátiť stratený objem či zvýrazniť ich krásu, je to len a len na vás. „Najmladšiu pacientku som mal 18-ročnú, najstaršiu 64-ročnú,“ dodáva.

Vyskúšajte v 3D

Samozrejme, mnoho žien nad operáciou váha aj z jednoduchého dôvodu. Je to zásah, ktorý by mal byť podľa nášho želania, no len máloktorá si vie predstaviť pri veľkosti implantátu finálny dojem. „Snažíme sa vyhovieť pacientke, no musí tu byť aj isté estetické vnímanie a hlavne anatomické pomery, ktoré sú žene dané. Keď má priemer prsníkov 12 centimetrov, nemôžeme jej dať implantát so šírkou 15 centimetrov,“ vysvetľuje odborník s tým, že implantáty sa vyrábajú aj v rôznych výškach. „Výška, teda profil implantátu, môže byť nízky, vyšší, vysoký, veľmi vysoký. Podľa toho sa aj docieli estetický výsledok, teda aké veľké bude zväčšenie,“ konštatuje.

Čo je však pozitívum, dnes už je technológia tak ďaleko, že si máte možnosť vyskúšať ešte pred operáciou ich novú veľkosť a tvar vďaka 3D modelácii. Ľahšiu predstavu o veľkosti nového dekoltu získate aj vďaka tzv. sizers. Ide o špeciálne vypchávky, ktoré si môžete vložiť do podprsenky a naživo tak skúsiť, ako budú vaše nové prsia vyzerať napríklad v tričku. Rovnako aj materiál je dnes o inom. „Používajú sa už odľahčené silikónové implantáty, ktoré sú o tretinu ľahšie ako pôvodné gélové, čo tak nezaťažuje chrbticu, a kde výplň tvorí silikón a borosilikátové mikrosféry,“ vysvetľuje plastický chirurg. Na dotyk môžu byť hladké, alebo so zdrsneným, pórovitým povrchom. „Je tam nižší výskyt kapsulárnych kontraktúr,“ podotýka. Tvar môže byť anatomický, alebo guľatý.

Pred či po tehotenstve?

Ak ste teda dojčili a uvažujete o implantáte, práve po dojčení môže byť napríklad výhodnejšie umiestniť ho pod žľazu. „Dôvodom je, že v prsníku je vtedy veľa kože a málo žľazy,“ vysvetľuje skúsený plastický chirurg. Pri umiestnení pod sval by sa zároveň mohla objaviť aj tzv. dvojitá bublina, double bubble. O prípadné opätovné dojčenie by ste sa však s implantátom určite pripraviť nemali. „Prsná žľaza zostáva nedotknutá a plne funkčná,“ podotýka Martin Dziuban. Zuzana Plačková si ide s prsami pod nôž ľahnúť už štvrtýkrát, spýtali sme sa jej preto, či neuvažovala nad zmenšovaním a úpravou až po pôrode.

„Hej, rozmýšľala som nad tým, ale nechystám sa teraz otehotnieť,“ vraví Zuzana, ktorú štvrtá operácia čaká pred letom. „Nemám ešte presný termín, ale niekedy v máji. Nebojím sa, viem už zhruba, čo ma čaká. Aj keď toto bude náročnejšia operácia, keďže pôjde o zmenšovanie, uvidíme, čo budú so mnou robiť. Potom ma čakajú nákupy nových podprseniek, na to sa teším asi najviac,“ uzavrela so smiechom.

Bezpečnejšie, než sa zdá