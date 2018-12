FOTO: Harajuku, EMO, kogal? TIETO trápne módne kmene vraj udávajú trendy v oblečení

Každé obdobie má svoje idoly, ktoré určujú tendencie v obliekaní, módnych smeroch, či v správaní sa mladých ľudí. Tí sa obvykle chcú podobať na spevákov, herečky a modelky, ktoré vidia v časopisoch, alebo na televíznej obrazovke. O téme udávanie trendov v móde vyšli nielen stovky novinových článkov, ale naposledy aj objemná kniha Caroline Youngovej Módne kmene a štýl subkultúr. Čo je pre ne typické?

Líšili sa drevákmi

Pre každú subkultúru, či je to punk, hippies, emo štýl, či rock je príznačné oblečenie. Podľa neho sa jednotlivé kmene od dávna spoznávali. Napríklad Scuttlers, gang robotníckych mladíkov z Manchestru sa v devätnástom storočí od iných bánd líšil drevákmi, dolu rozšírenými nohavicami a hodvábnymi šatkami.

Napodobňovali Divoký západ

Afroameričania ukazovali v Amerike cez druhú svetovú vojnu svoju hrdosť tým, že boli zoot. Nosili obleky extravagantného strihu, veľkosti, tvaru a obvykle aj farby. Rudeboys z Jamajky obliekaním napodobňovali spodinu Divokého západu, hippies sa odeli do kvetov a pokračovali v beatnickom hnutí. Dnes módna hipsterská vlna má presne sto rokov: pochádza z amerického Harlemu a označuje človeka, ktorý je nekonformný, no je o krok vpred.

Najväčší úbožiaci

V knihe Caroline Youngovej sú aj novšie subkultúry. Trebárs flappers, koketné žabky, aké poznáme z filmov pre pamätníkov, sa objavili v medzi dvomi svetovými vojnami. Nosili kostýmy, pekné účesy, no nový klobúk vraj pre ne znamenal viac ako osud národa. Neskôr sa na scéne objavili hip hoperi, ktorí vyšli z najbiednejších pomerov Ameriky. Nosili vyťahané tepláky, šiltovky a žiadne rádio ich nechcelo hrať. Tabu prelomila až skupina Run DMC.

Flákači v košeliach

K subkultúram, ktoré dobyli svet módy isto patrí nahnevaný punk, novoromantici ku ktorým patril trebárs spevák David Bowie, či gotika s teatrálnym viktoriánskym štýlom. Grunge, to sú flákači vo flanelových košeliach a roztrhaných texaskách. Britpop prezentuje londýnsky prízvuk skupiny Blur a chvastúnstvo gangov, ktoré nosia staré adidasky, chodia spolu na pivo a futbal.

Roztomilé školáčky

EMO je životný štýl generácie, ktorú vychoval internet. Nosia tričká s obrázkami kapiel, farbia si vlasy a tie si češú do čela. Korzety, tvíd, poklona víziám z viktoriánskej doby, to už je Steampunk. Sú to ľudia, ktorí sa hrajú na pirátov, obliekajú sa akoby išli na maškarný ples. Kto ho predstavoval pred pár rokmi? Lady Gaga! Trendom, ktorý dobyl Áziu, je harajuku. Jeho vyznávačky nosia krátku farebnú sukňu a pripomínajú roztomilé školáčky. Oproti nim stoja vyznávači subkultúry saperur, štýlu, ktorý prikazuje mať na sebe naraz najviac tri farby.

Nevkusný Kogal

Ktorá je podľa autorky knihy najmenej vkusná subkultúra? Kogal. Estetika tohto módneho štýlu stojí na umelom opálení, odfarbených blond, či gaštanových vlasoch. Dievčatá z lepších rodín môžu podľa pravidiel tejto subkultúry rebelovať aj tak, že si obliekajú školskú uniformu v sexualizovanej podobe. Ak má byť všetko podľa pravidiel, musia byť viditeľné ramienka od podprsenky a neraz aj nohavičky.

Nechýba plastika

Z tejto subkultúry sa vyvinula ešte agresívnejšia forma, ganguro. Tu nechýbajú farebné vlasy, kačacie pery a vylepšenia plastickými operáciami. Niektoré subkultúry sa samozrejme prelínajú, jedny zanikajú, iné prichádzajú. Tak ako to robili dávne ľudské kmene, ktoré sa od seba líšili, hoci o móde a jej štýloch ešte nič netušili...

